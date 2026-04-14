Accidente en Periférico Norte hoy: Fallecen dos empleados municipales en Naucalpan

Una jornada trágica se registró este martes 14 de abril en el municipio de Naucalpan, donde dos trabajadores del servicio de limpia perdieron la vida tras un fuerte accidente ocurrido en los carriles centrales de Periférico Norte.

Tragedia en Periférico Norte



Dos trabajadores de limpia perdieron la vida en Naucalpan tras golpearse contra un puente vehicular mientras viajaban en la parte superior de un camión recolector.



El accidente generó afectaciones viales con dirección a Querétaro.



El reporte de… pic.twitter.com/39LOclIq02 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 14, 2026

¿Cómo sucedió el accidente?

El incidente tuvo lugar mientras la unidad pesada avanzaba en dirección a la autopista México-Querétaro. Según el reporte preliminar de las autoridades municipales, el vehículo circulaba sobre un puente vehicular cuando los dos empleados, que viajaban en la parte posterior de la unidad, se impactaron contra la estructura de concreto del paso elevado. El golpe fue letal, provocando el fallecimiento de ambos trabajadores de manera instantánea.

Tras el reporte del accidente, la zona fue rápidamente resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y personal de la Guardia Municipal. Las labores de apoyo y el cerco perimetral se realizaron en coordinación con fuerzas federales para permitir el paso de las unidades de emergencia y evitar mayores incidentes en esta transitada vía.

El Gobierno de Naucalpan informó que ya se dio intervención a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para realizar los peritajes correspondientes. Expertos de la fiscalía llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos y recabaron indicios para deslindar responsabilidades y determinar las causas exactas que llevaron a la unidad a pasar por una zona de riesgo para el personal que viajaba en la parte trasera.

Hasta el momento, la identidad de las víctimas no ha sido revelada y se espera que las diligencias legales concluyan en las próximas horas.

