¡Golpazo al narco en Michoacán! Detienen al “Repollo”, operador clave de “Cárteles Unidos”

Un nuevo golpe contra las estructuras del crimeo organizado en Michoacán se registró con la captura de Alfonso Valencia Valencia alias “Repollo”, identificado por las autoridades federales como un presunto operador de la organización criminal conocida como “Cárteles Unidos”.

La detención sucedió en un domicilio de la colonia El Chivo” ubicada en el municipio de Tepalcatepec, considerada una de las regiones estratégicas para las operaciones de grupos delictivos en la entidad. Conforme a la infoamción oficial difundida, “Repollo” operaba bajo las órdenes de José Farías Mendoza, más conocido como “Juango” o “Juanito”, hijo de Juan José Farías Álvares, alias “El Abuelo”, señalado como uno de los líderes de Cárteles Unidos.

#Importante | Fue detenido Alfonso Valencia Valencia, alias “Repollo”, quien operaba bajo las órdenes de Juan José Farías Mendoza, alias "Juango" y/o "Juanito", hijo de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo", líder de la organización “Cárteles Unidos”. pic.twitter.com/APX7kPwDhD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 30, 2026

¿Quién es el “Repollo” y cuál era su papel dentro de Cárteles Unidos?

Las autoridades lo consideran pieza importante dentro de la estructura criminal debido a las funciones que presuntamente desempeñaba en actividades relacionadas al tráfico de drogas, tráfico de armas, ademas de operaciones financieras ilícitas.

Conforme a investigaciones, Alfonso Valencia Valencia era el encargado de coordinar diversas operaciones para la organización criminal en la región de Tepalcatepec. Se presume que servía como enlace con las autoridades municipales y estatales, además de supervisar actividades cionculadas al tráfico de armamento y de narcóticos.

Las autoridades también lo identifican como uno de los responsables de la operación de laboratorios clandestinos utilizados para la producción de metanfetamina, una de las drogas sintética con mayor presencia de los mercados ilegales en norteamérica.

Elementos de la #FGR, en acciones coordinadas con el @GabSeguridadMX, desplegaron un operativo en #Michoacán, por la posible comisión de los delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En el operativo, fue asegurado Alfonso “N” por… pic.twitter.com/1jMIrPlBHl — FGR México (@FGRMexico) May 30, 2026

¿Qué es Cárteles Unidos y por qué es relevante su presencia en Michoacán?

"Cárteles Unidos" trata de una alianza criminal que druante años mantiene una disputa territorial en diversas regiones del estado de Michoacán; las autoridades federales señalan que este grupo criminal participa en actividades como narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, además de otras operaciones ilícitas que impactan en la seguridad de los municipios de la entidad.

Cabe decir que Tepalcatepec es identificado como uno de los principales puntos de influencia de este organización delictiva debido a su ubicaciín geográfica, además de relevancia dentro de las rutas que suelen utilizar los grupos criminales.