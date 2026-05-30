¿Por qué se detuvo la Línea 5 del Metro CDMX hoy sábado 30 de mayo de 2026? Esto provocó el corte de energía sorpresa

Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo informan que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 se mantiene cerrada y sin servicio al público.

Para quienes necesitan trasladarse al Centro Histórico, se recomienda tomar previsiones y utilizar las siguientes estaciones alternas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), Bellas Artes (Líneas 2 y 8), o bien, San Juan de Letrán (Línea 8).