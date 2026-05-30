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¿Por qué se detuvo la Línea 5 del Metro CDMX hoy sábado 30 de mayo de 2026? Esto provocó el corte de energía sorpresa

Sigue el avance de trenes del Metro CDMX en vivo hoy sábado 30 de mayo de 2026. Evita retrasos, conoce los tiempos de espera y planifica bien tu viaje.

¿Cómo va el Metro CDMX hoy?
|Mero CDMX

Escrito por: Ollinka Méndez

Mantente al tanto del estado de la red para planificar tu ruta con tiempo, evitar aglomeraciones y asegurar un trayecto fluido hacia tu destino. En esta cobertura minuto a minuto compartimos el avance de trenes del Metro CDMX en vivo hoy sábado 30 de mayo de 2026, la herramienta clave para que tu día transcurra sin pausas.

¿Cómo va el Metro CDMX hoy sábado 30 de mayo de 2026? Avance de trenes y líneas saturadas en vivo

¿Vas al Centro Histórico? Metro CDMX reporta estación cerrada

Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo informan que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 se mantiene cerrada y sin servicio al público.

Para quienes necesitan trasladarse al Centro Histórico, se recomienda tomar previsiones y utilizar las siguientes estaciones alternas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), Bellas Artes (Líneas 2 y 8), o bien, San Juan de Letrán (Línea 8).

Cierres temporales en la Línea 2: Modificaciones en Calzada de Tlalpan

Si eres usuario frecuente de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, es necesario que anticipes tus traslados. A causa de los trabajos de renovación que se ejecutan en la Calzada de Tlalpan, un tramo de 5 estaciones detendrá sus operaciones de manera provisional.

¿Qué retrasó la Línea 5? El Metro de la CDMX

Una interrupción momentánea en el servicio de la Línea 5 debido a un corte de energía de emergencia. Las autoridades tuvieron que activar los protocolos de seguridad y realizar maniobras en la zona de vías para retirar un objeto que obstruía el paso de los convoyes. Aunque la circulación ya se está agilizando, el llamado a los usuarios a cuidar sus pertenencias en el andén sigue vigente para evitar nuevos imprevistos.

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