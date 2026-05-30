¿Por qué se detuvo la Línea 5 del Metro CDMX hoy sábado 30 de mayo de 2026? Esto provocó el corte de energía sorpresa
Sigue el avance de trenes del Metro CDMX en vivo hoy sábado 30 de mayo de 2026. Evita retrasos, conoce los tiempos de espera y planifica bien tu viaje.
Mantente al tanto del estado de la red para planificar tu ruta con tiempo, evitar aglomeraciones y asegurar un trayecto fluido hacia tu destino. En esta cobertura minuto a minuto compartimos el avance de trenes del Metro CDMX en vivo hoy sábado 30 de mayo de 2026, la herramienta clave para que tu día transcurra sin pausas.
¿Cómo va el Metro CDMX hoy sábado 30 de mayo de 2026? Avance de trenes y líneas saturadas en vivo
¿Vas al Centro Histórico? Metro CDMX reporta estación cerrada
Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo informan que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 se mantiene cerrada y sin servicio al público.
Para quienes necesitan trasladarse al Centro Histórico, se recomienda tomar previsiones y utilizar las siguientes estaciones alternas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), Bellas Artes (Líneas 2 y 8), o bien, San Juan de Letrán (Línea 8).
#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 continúa cerrada. Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8). Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 30, 2026
Cierres temporales en la Línea 2: Modificaciones en Calzada de Tlalpan
Si eres usuario frecuente de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, es necesario que anticipes tus traslados. A causa de los trabajos de renovación que se ejecutan en la Calzada de Tlalpan, un tramo de 5 estaciones detendrá sus operaciones de manera provisional.
¡Toma precauciones! Estarán cerradas 5 estaciones de la Línea 2 del Metro— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 30, 2026
Si usas la Línea 2 del @MetroCDMX, prepárate para cambios importantes. Debido a las obras de modernización sobre Calzada de Tlalpan, varias estaciones permanecerán cerradas temporalmente. 🚧
El reporte de… pic.twitter.com/yN0hBPjRik
¿Qué retrasó la Línea 5? El Metro de la CDMX
Una interrupción momentánea en el servicio de la Línea 5 debido a un corte de energía de emergencia. Las autoridades tuvieron que activar los protocolos de seguridad y realizar maniobras en la zona de vías para retirar un objeto que obstruía el paso de los convoyes. Aunque la circulación ya se está agilizando, el llamado a los usuarios a cuidar sus pertenencias en el andén sigue vigente para evitar nuevos imprevistos.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 5, después de realizar un corte de energía y maniobras para retirar un objeto de zona de vías. Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea de seguridad.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 30, 2026