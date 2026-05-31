Susto en elevador de Torre Latinoamericana: nueve personas quedan atrapadas

Nueve personas quedaron atrapadas este sábado 30 de mayo de 2026 dentro de un elevador de la Torre Latinoamericana en el centro de la Ciudad de México (CDMX).

Juan Manuel Pérez Cova, jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, confirmó los hechos a través de una publicación en su cuenta de X.

La emergencia fue atendida de inmediato por los servicios de emergencia que arribaron hasta el lugar en ubicado en en Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Personas atrapadas en elevador presentaron crisis nerviosa

El Jefe Vulcano, como es conocido, informó que tres personas fueron atendidas por crisis nerviosa, a quienes se les brindó la atención médica.

De acuerdo con Juan Manuel Pérez Cova, luego del percance no hubo personas lesionadas luego de estar dentro del elevador en este lugar emblemático de la capita.

Las autoridades no han informado más detalles de la situación y si el elevador se quedó detenido por alguna falla mecánica, pero la pronta atención y llegada de los bomberos evitó que las personas estuvieran en riesgo mucho tiempo.

El jefe de los bomberos compartió un video que muestra el momento en que el personal llevaba a cabo las labores para sacar del elevador a los visitantes y ponerlos a salvo.

"Informo que rescatamos a 9 personas que quedaron atrapadas en un elevador ubicado en el octavo piso de la Torre Latinoamericana, en la Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Tres personas fueron atendidas por crisis nerviosa, sin que se registraran lesionados", publicó.

#AlMomento, informo que rescatamos a 9 personas que quedaron atrapadas en un elevador ubicado en el octavo piso de la Torre Latinoamericana, en la Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Tres personas fueron atendidas por crisis nerviosa, sin que se registraran lesionados.… pic.twitter.com/k2Fflpr65S — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) May 31, 2026

Cuatro quedan atrapados en elevador de la Torre Latinoamericana

Anteriormente ya se ha registrado una situación como esta en la que personas que usaron un elevador en la Torre Latinoamericana se quedan atrapadas.

Fue el 18 de mayo de 2026 cuando cuatro personas quedaron atrapadas dentro de un ascensor tras reportarse una falla mecánica.

En aquella ocasión, el jefe de los bomberos aseguró gracias a la intervención y apoyo, se pudo rescatar a cuatro personas y de igual manera, no se reportaron lesionados.