tva (1).png

Marchas hoy en CDMX: Sigue las manifestaciones y bloqueos EN VIVO | Cierres en Paseo de la Reforma

Sigue EN VIVO todos los bloqueos, las concentraciones y marchas, adempas de sus afetcaciones durante la jornada de hoy sábado 30 de mayo de 2026.

Marchas en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Guía completa EN VIVO hoy sábado 30 de mayo de 2026
Sigue las recomendaciones para tu día de hoy durante la jornada de marchas y concentraciones en la Ciudad de México|Arturo Engels

Escrito por: Arturo Engels

La Ciudad de México enfrenta este sábado 30 de mayo de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.

En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.

Marchas hoy en CDMX: Manifestaciones y bloqueos EN VIVO | Cierres en Paseo de la Reforma

¡Tómalo en cuenta! Seguirán las afectaciones en Paseo de la Reforma

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala que consideres las afectaciones vehiculares en Paseo de la Reforma, esto en las inmediaciones del Auditorio Nacional.

Marchas HOY: Manifestantes en Paseo de la Reforma

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reporta la pesencia de manifestantes en Paseo de la Reforma, esto justo a la altura del Ángel de la Independencia, en una concentración previa a una marcha con rumbo al Zócalo.

Cierres en Paseo de la Reforma por evento deportivo

¿Qué pasa en Reforma? El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, informa sobre cortes en la circulación en Paseo de la Reforma debido a una carrera, salida Torre Mayor y meta Estela de Luz.

¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este sábado 30 de mayo de 2026 se tienen previstas:

2 marchas

11 concentraciones

17 eventos de esparcimiento

Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.

Tags relacionados
Marchas CDMX SSC CDMX

Notas