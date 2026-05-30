Marchas hoy en CDMX: Sigue las manifestaciones y bloqueos EN VIVO | Cierres en Paseo de la Reforma
Sigue EN VIVO todos los bloqueos, las concentraciones y marchas, adempas de sus afetcaciones durante la jornada de hoy sábado 30 de mayo de 2026.
La Ciudad de México enfrenta este sábado 30 de mayo de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.
En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.
Marchas hoy en CDMX: Manifestaciones y bloqueos EN VIVO | Cierres en Paseo de la Reforma
¡Tómalo en cuenta! Seguirán las afectaciones en Paseo de la Reforma
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala que consideres las afectaciones vehiculares en Paseo de la Reforma, esto en las inmediaciones del Auditorio Nacional.
#PrecauciónVial | Considera afectación vehicular en Av. Paseo de la Reforma, inmediaciones del Auditorio Nacional, por evento a las 11:00 horas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/FTC460csTK— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 30, 2026
Marchas HOY: Manifestantes en Paseo de la Reforma
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reporta la pesencia de manifestantes en Paseo de la Reforma, esto justo a la altura del Ángel de la Independencia, en una concentración previa a una marcha con rumbo al Zócalo.
08:55 #PrecauciónVial | Presencia de manifestantes en Paseo de la Reforma que a la altura del Ángel de la Independencia, se prevé realicen marcha con rumbo al Zócalo de la #CDMX, @AlcCuauhtemocMx. Al momento sin afectar vialidad. pic.twitter.com/bKvURqizWA— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 30, 2026
Cierres en Paseo de la Reforma por evento deportivo
¿Qué pasa en Reforma? El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, informa sobre cortes en la circulación en Paseo de la Reforma debido a una carrera, salida Torre Mayor y meta Estela de Luz.
#PrecauciónVial 🏃♂️🏃♀️🏃 Inicia evento deportivo sobre Av. Paseo de la Reforma y Lieja, colonia Juárez, @AlcCuauhtemocMx.#MovilidadCDMX #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad— C5 CDMX (@C5_CDMX) May 30, 2026
¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este sábado 30 de mayo de 2026 se tienen previstas:
2 marchas
11 concentraciones
17 eventos de esparcimiento
Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.
#ReporteVial | Te compartimos las previsiones y movilizaciones programadas para este sábado 30 de mayo de 2026. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/sprDV9PlwL— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 30, 2026