Asaltan a nombre de La Unión Tepito en Bosque de Chapultepec: así engañaron a unas amigas

Les dijeron que eran de La Unión Tepito, grupo criminal que opera en la Ciudad de México (CDMX), pero esa advertencia cambió y las asaltaron dentro del Bosque de Chapultepec, aunque parece que todo era parte de un plan para quitarles sus celulares.

Tres amigas acudieron a platicar fueron intimidades, despojadas y una de ellas hasta recibió una patada; todo era miedo y confusión ante un sujeto que se les acercó con casualidad para luego, junto con un cómplice, robarles.

Asalto en Bosque de Chapultepec: así inició todo

Lo que comenzó como una salida al Lago Mayor se convirtió en una situación de violencia en incertidumbre por la forma en cómo estos sujetos las asaltaron cerca de las 14:00 horas de este jueves 28 de mayo de 2026.

Una de ellas explicó, a través de sus redes sociales, que antes de que todo ocurriera estaban sentadas platicando en una punto de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, aún con la presencia de muchas personas, pero poco a poco la gente se fue yendo y aunque no quedaron solos totalmente, no había más visitantes.

La situación cambió por completo cuando un sujeto se les acercó y ella presintió que tenía malas intenciones.

"Llega un vato como cuando te quieren vender paletas, super amable, saludo con puñito, pero era de esas veces que sientes raro", dijo.

A pesar de que lo ignoraron para que se fuera porque estaban platicando, el individuo no hizo caso y le ordenó que bajara su celular y no lo ignorara.

"En ese momento dije ya valió, espero equivocarme, pero creo que ya valió", expresó.

Asaltante dijo ser de La Unión Tepito para intimidar

En ese momento, cuando ella volteó a ver a sus amigas, las notó nerviosas y él comenzó a decirles que era de La Unión Tepito, grupo criminal relacionado con homicidios, extorsiones, secuestros y narcomenudeo en la CDMX, principalmente en el Centro Histórico.

El modus operandi inició cuando el delincuente les pidió que cooperaran con él pues solo les haría unas preguntas.

Según él, su "patrón" estaba buscando a unas personas para matarlas porque habían filtrado un video de la hija del "patrón" y necesitaba revisar los celulares de ellas.

El delincuente les pidió que sacaran sus celulares y los voltearan de modo que la pantalla quedara en el pasto, pero la versión del asaltante no fue traída por ella, sin embargo no pudo actuar para defenderse.

Les pidió a cada una su código del celular, el cual se lo dieron ante la amenaza de que las pudiera matar, como según él les advirtió que haría si no cooperaban.

Cómplice llegó después para asaltar a jóvenes en el Bosque de Chapultepec

El delincuente llamó por teléfono a un cómplice y cuando llegó amenazaron a las jovencitas diciéndoles que se las llevarían en una camioneta.

Una vez que lograron quitarles los celulares y obtener las claves de acceso, les ordenaron que agacharon la cabeza y no voltearan para nada a verlos.

Ambos asaltantes comenzaron a huir llevándose los dispositivos en una mochila, no sin antes decirles que les obedecieran porque había algunas personas atrás que las vigilaban.

Una de las víctimas fue pateada por uno de los sujetos para que se acercara más a las otras dos amigas y así dejarlas juntas e inmóviles.

Los delincuentes se escaparon y ellas, aún con el temor de que si se levantaban le salían algo, se movieron de lugar y pidieron ayuda en un puesto ambulante que estaba cerca del lugar.

Una mujer en ese momento les prestó su teléfono para que las tres amigas pudieran contactar a sus familiares y decirles lo que había pasado pues tenían miedo de que contactaran a sus papás diciéndoles que las tenían secuestradas o alguna situación similar.

