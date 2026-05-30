Ministra Lenia Batres lanza polémico comentario sobre requisito para ser juez en México

Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nuevamente se encuentra en la polémica, y en esta ocasión, por un comentario en concreto.

Se trata de una de las ministras más cuestionadas por sus constantes pifias en el Pleno del máximo tribunal del país aseguró que no es necesaria la carrera judicial para ser juzgador.

Batres Guadarrama fue cuestionada durante la anterior integración de la Corte por tener uno de los mayores rezagos de la entonces Segunda Sala, a pesar de ello, sostuvo que su ponencia fue la más productiva en el último año.

"Mentira que las nuevas personas juzgadoras necesitáramos carrera judicial para ser personas juzgadoras, eso es una mentira", expresó.

.@LeniaBatres, una de las ministras más cuestionadas por sus constantes pifias en el Pleno de la @SCJN , aseguró que no es necesario la carrera judicial para ser juzgador. pic.twitter.com/Vkty1FDiea — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 29, 2026

Lenia Batres: la ministra de la Corte marcada por desaciertos

No es la primera vez que Lenia Batres es marcado por una serie de desaciertos. La ministra ha estado marcada por sus constantes pifias y desplantes en el pleno de la Suprema Corte.

Sin embargo, la hermana de Martí Batres, actual director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aspira a presidir el máximo tribunal del país.

De hecho, el 18 de septiembre de 2025, hizo berrinche cuando el Pleno de la nueva SCJN rechazó el proyecto de Batres con el que buscaba validar el cobro de copias de expedientes.

Su molestia fue cuando se propuso que el engrose de la resolución quedara a cargo de la ministra Yasmín Esquivel, lo que evitaba regresar el proyecto a Batres para un nuevo debate. Ante ello, reclamó que debía votarse nuevamente, pero ocho de los nueve ministros aprobaron que Esquivel realizara el engrose.

El día que Lenia Batres se confundió al votar

Por si fuera poco, el 24 de noviembre de 2025, se equivocó en el sentido de su voto durante la discusión de una acción de inconstitucionalidad promovida por el PT y la CNDH sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial de Coahuila.

“En contra, bueno a favor… permítame un segundito”, dijo mientras revisaba unos apuntes, pero después tuvo que corregir, lo que dejó en evidencia su confusión ante el Pleno.