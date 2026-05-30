Cae el alcalde de Cuautla, Jesús “N”, tras días prófugo: Lo vinculan con el Cártel de Sinaloa

Detienen al alcalde de Cuautla Jesús “N”, actual presidente municipal de Cuautla, Morelos, fue detenido este sábado como parte de una investigación orientada a combatir delitos de extorsión.

La captura del funcionario se concretó tras labores de seguimiento e inteligencia que derivaron en su localización; esto en un golpe directo a la administración local y altera de manera inmediata el panorama político y de seguridad en dicha demarcación.

En continuidad del Operativo Enjambre, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, este día fue detenido por el @GabSeguridadMX gracias al Centro Nacional de Inteligencia Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 30, 2026

Tras permanecer varios días evadiendo a la justicia, se concretó la captura de Jesús Corona Damián, quien se desempeña como presidente municipal de Cuautla, Morelos.

¿De qué se acusa al alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Damián?

El funcionario local enfrenta acusaciones graves que lo señalan por presuntamente brindar protección y mantener vínculos operativos con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en el país.

El arresto de Corona Damián no es un hecho aislado, sino la continuación de una serie de intervenciones judiciales orientadas a desmantelar una supuesta estructura de apoyo al narcotráfico incrustada en las administraciones locales.

Como antesala a esta detención, desde el pasado 20 de mayo se ejecutaron los arrestos de otros seis servidores públicos de la misma entidad federativa, quienes presuntamente formaban parte de la misma red de complicidades.

Escala la cifra de servidores públicos bajo proceso

Con la localización y aseguramiento del alcalde de Cuautla, las estadísticas de capturas institucionales en la entidad han alcanzado niveles históricos. Hasta el momento, las investigaciones y despliegues policiales documentan un acumulado superior a los 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos por diversas irregularidades y nexos con la delincuencia.

Dentro de este universo de personas bajo proceso penal, el impacto en los gobiernos municipales es el más severo. Con el reciente arresto, ya suman 7 presidentes municipales en funciones que han sido apartados de sus cargos y puestos a disposición de las autoridades judiciales, evidenciando una crisis de seguridad y gobernabilidad que afecta de manera directa a múltiples demarcaciones del estado de Morelos.

