¿El Metro CDMX presenta retrasos hoy 31 de mayo? Sigue el reporte en vivo aquí

Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, con el objetivo de que tomes precauciones antes de ingresar al sistema este domingo 31 de mayo de 2026.

¡Toma nota! La Línea 2 opera en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos hasta el miércoles 3 de junio de 2026. En las estaciones cerradas hay servicio emergente de autobuses de la RTP.