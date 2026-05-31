¿El Metro CDMX presenta retrasos hoy 31 de mayo? Sigue el reporte en vivo aquí
¿Vas a salir este domingo a pasear? Consulta cómo va la red del Metro CDMX hoy 31 de mayo de 2026 y toma previsiones en tus traslados por la capital.
Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, con el objetivo de que tomes precauciones antes de ingresar al sistema este domingo 31 de mayo de 2026.
¡Toma nota! La Línea 2 opera en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos hasta el miércoles 3 de junio de 2026. En las estaciones cerradas hay servicio emergente de autobuses de la RTP.
¿El Metro CDMX presenta retrasos hoy 31 de mayo? Sigue el reporte en vivo aquí
¿Pelea de "Punks" en el Metro CDMX?
Policías detuvieron a dos hombres y una mujer que trataron de ingresar a las instalaciones sin pagar en los torniquetes y, al hacerles la indicación de que debían cruzar los torniquetes de manera adecuada, agredieron físicamente a los uniformados.
La #SSC informa:— SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 31, 2026
Respecto a este tema, personal de la #SSC detuvo a dos hombres y una mujer que trataron de ingresar a las instalaciones sin realizar el pago correspondiente y, al hacerles la indicación de que debían cruzar los torniquetes de manera adecuada, agredieron física y… pic.twitter.com/a27cslbDI7
Retrasos en Línea 7
Usuarios de redes sociales indican que en 15 minutos no ha salido un tren en la terminal El Rosario de la Línea 7, en dirección a Barranca del Muerto.
@MetroCDMX por qué 15 minutos de espera en el rosario línea 7— Sebas ✨ (@sebassmirandaa) May 31, 2026
Paso algo??
Retrasos en Línea 3
Usuarios de la Línea 3, que recorre de Universidad a Indios Verdes, reportan retrasos en el avance de trenes.
Muevan la línea 3!!!— Lizbeth (@AL_Lizbeth_) May 31, 2026
Estación Zócalo cerrada
La estación Zócalo de la Línea 2 está cerrada este domingo. Para llegar a la zona centro, es posible por las estaciones:
- Pino Suárez y Allende (Línea 2).
- San Juan de Letrán (Línea 8).
- Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8).
#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada. Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8). Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 31, 2026