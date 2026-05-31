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¿El Metro CDMX presenta retrasos hoy 31 de mayo? Sigue el reporte en vivo aquí

¿Vas a salir este domingo a pasear? Consulta cómo va la red del Metro CDMX hoy 31 de mayo de 2026 y toma previsiones en tus traslados por la capital.

vagón del metro CDMX
¿Qué pasa con el Metro CDMX?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras

Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, con el objetivo de que tomes precauciones antes de ingresar al sistema este domingo 31 de mayo de 2026.

¡Toma nota! La Línea 2 opera en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos hasta el miércoles 3 de junio de 2026. En las estaciones cerradas hay servicio emergente de autobuses de la RTP.

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¿Pelea de "Punks" en el Metro CDMX?

Policías detuvieron a dos hombres y una mujer que trataron de ingresar a las instalaciones sin pagar en los torniquetes y, al hacerles la indicación de que debían cruzar los torniquetes de manera adecuada, agredieron físicamente a los uniformados.

Retrasos en Línea 7

Usuarios de redes sociales indican que en 15 minutos no ha salido un tren en la terminal El Rosario de la Línea 7, en dirección a Barranca del Muerto.

Retrasos en Línea 3

Usuarios de la Línea 3, que recorre de Universidad a Indios Verdes, reportan retrasos en el avance de trenes.

Estación Zócalo cerrada

La estación Zócalo de la Línea 2 está cerrada este domingo. Para llegar a la zona centro, es posible por las estaciones:

  • Pino Suárez y Allende (Línea 2). 
  • San Juan de Letrán (Línea 8). 
  • Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8). 

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