Descontrol en las calles: Conductor ebrio choca y vuelca en la Anáhuac

Un aparatoso accidente sacudió el cruce de Marina Nacional y Bahía San Hipólito durante las primeras horas de este sábado 30 de mayo, en la CDMX. Un conductor presuntamente ebrio, perdió por completo el control de su unidad.

Los hechos ocurieron en plena colonia Anáhuac, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Los indicios recabados en el sitio apuntan a que el coche era conducido a una velocidad desmedida y bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Esta combinación hizo que el operador perdiera la trayectoria, estrellándose de frente contra un árbol ubicado en el camellón central, lo que provocó que el vehículo diera un giro y terminara completamente volcado sobre el asfalto.

#MientrasDormía | Un automóvil terminó volcado tras impactarse contra un árbol en el cruce de Marina Nacional y Bahía San Hipólito, en la colonia Anáhuac.



Paramédicos valoraron a los ocupantes, quienes no presentaron lesiones graves. El conductor fue detenido y presentado ante… pic.twitter.com/X3rycIRRfx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 30, 2026

Testigos de la colisión pidieron apoyo inmediato a las corporaciones de rescate. Al llamado acudieron paramédicos de distintas dependencias para valorar a los ocupantes que viajaban en el automóvil.

Tras una revisión en la zona del siniestro, el personal médico dictaminó que ninguno presentaba heridas que pusieran en riesgo su vida, razón por la cual no requirieron traslado y permanecieron en el lugar.

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Por su parte, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arrestaron al automovilista imputado. El conductor fue presentado ante la representación social correspondiente para determinar su situación legal y deslindar las responsabilidades del caso. La vialidad presentó cierres intermitentes mientras las grúas retiraban el vehículo destrozado.

Incendio en Constituyentes

El fuego interrumpió el silencio de la madrugada en la alcaldía Álvaro Obregón, generando un intenso despliegue de los equipos de auxilio en los primeros minutos del día. Los sistemas de emergencia de un complejo de despachos corporativos se activaron de forma automática, alertando sobre un siniestro en desarrollo.

El fuego comenzó a propagarse en el tercer nivel del inmueble marcado con el número 1001, sobre la avenida Constituyentes, en la colonia Belén de las Flores. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y especialistas de Protección Civil se trasladaron rápidamente al punto para combatir la contingencia.

#MientrasDormía | Una movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la madrugada en un edificio de oficinas ubicado sobre avenida Constituyentes, en la colonia Belén de las Flores.



El incendio en el piso 3 fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas.… pic.twitter.com/KaKroS9jXW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 30, 2026

Gracias a la oportuna intervención de los tragahumo, las llamas se sofocaron y controlaron por completo en un lapso de pocos minutos, impidiendo que el daño se extendiera a otras áreas de la estructura.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas tras el incidente. Una vez extinguido el fuego, las brigadas procedieron a ventilar las oficinas e inspeccionar las instalaciones para descartar riesgos remanentes y evaluar qué originó el percance.