Iba por el dinero de la extorsión y terminó tras las rejas: Cae Víctor “N"; amenazaba con quemar un local en la Cuauhtémoc

El miedo de perderlo todo en un segundo se convirtió en la realidad diaria para un comerciante de la alcaldía Cuauhtémoc. Bajo la sombra del "cobro de piso", un sujeto identificado como Víctor “N” comenzó a asfixiar la tranquilidad del propietario de un establecimiento local. La dinámica del chantaje era: o entregaba las sumas de dinero exigidas o quemaría su local.

Atrapado en el momento exacto del cobro

Sin embargo, el juego de amenazas se le vino abajo el pasado 22 de mayo. El extorsionador acudió a recoger el efectivo y fue cuando Agentes de la Policía de Investigación le tendieron una trampa y actuaron de forma contundente en el instante preciso de la transacción.

El proceso legal en contra de Víctor “N” tomó un rumbo definitivo en las salas de control penal. En la audiencia inicial, un juez de control ratificó la legalidad de la detención, dictando formalmente el auto de vinculación a proceso por el delito de extorsión.

Con el objetivo de salvaguardar la integridad física del comerciante afectado y asegurar la comparecencia del investigado en el juicio, la autoridad judicial resolvió aplicar la medida cautelar de prisión preventiva, ordenando su reclusión inmediata en un centro penitenciario.

A lo largo de este tiempo, el Ministerio Público se encargará de robustecer la carpeta de investigación con pruebas adicionales que consoliden la acusación.

Mientras tanto, el imputado permanecerá privado de su libertad en espera de la siguiente etapa procesal, en un caso que busca sentar un precedente contra las células delictivas que vulneran la actividad comercial en la demarcación.

