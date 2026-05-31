Lo conocían como “El Kakama” y estudiante de FES Cuautitlán habría sido su víctima

Un sujeto identificado como José Luis “N”, alias “El Kakama”, fue detenido por su probable participación en el homicidio de un estudiante de la FES Cuautitlán de la UNAM ocurrido el 9 de abril en la colonia San Mateo Ixtacalco, en Cuautitlán Izcalli, cuando lo asaltó.

La víctima fue identificada como Joel Ulises Cristóbal Castillo, quien perdió la vida cerca del plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sin embargo, el presunto asesino fue detenido por por otros delitos, de acuerdo con las autoridades.

#CDMX | Fue asesinado a balazos un estudiante de la FES Cuautitlán.



Se trata de Joel Ulises Cristóbal Castillo. Le quitaron la vida tras asaltarlo cerca de este plantel de la UNAM.



Esta facultad lamentó los hechos y demandó a las autoridades una investigación eficiente para… pic.twitter.com/HRJKH1d9gO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 10, 2026

"Capturan a "El Kakama" por un feminicidio e intento de homicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que este sujeto fue detenido y procesado

por su probable participación en los delitos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa.

Los hechos por los cuales este es investigado ocurrieron el 10 de marzo de 2026, cuando las víctimas sestaban en un domicilio ubicado en la colonia Infonavit Norte, en Cuautitlán Izcalli, lugar al que llegó armado con otro sujeto a bordo de una motocicleta.

Presunto asesino de alumno de la FES Cuautitlán disparó contra otras personas

“El Kakama” y su acompañante dispararon contra las víctimas, de las cuales una murió y la otra tuvo que ser trasladada para recibir atención médica, pero ambos lograron escapar en aquella ocasión.

La investigación pudo identificar a los probables partícipes de los delitos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa, por lo que solicitó a un juez la orden de aprehensión.

José Luis “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona donde quedó bajo prisión preventiva justificada como medida cautelar y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Cuántos años de cárcel podría recibir “El Kakama”?

En caso de ser declarado culpable, podría alcanzar una sentencia de hasta 116 años y 6 meses de prisión por los delitos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa.

José Luis “N” podría estar relacionado con la agresión y privación de la vida de un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) de Cuautitlán, cuando lo agredió con un arma de fuego para asaltarlo.

