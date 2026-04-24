Fuerte accidente en Periférico Sur: Jóvenes se voltean tras esquivar bache y chocar un tráiler

La mañana de este viernes 24 de abril de 2026 se registró un aparatoso accidente en el sur de la Ciudad de México (CDMX) que ha dejado la circulación sobre Periférico Sur completamente colapsada.

De manera concreta, el choque se registró a la altura del cruce con la carretera Picacho-Ajusco, con dirección hacia el oriente. Los protagonistas fueron dos jóvenes que viajaban en una camioneta, la cual terminó volcada tras un desafortunado encuentro con un bache y una unidad de carga.

#AlMomento | Impresionante accidente en Periférico ⚠️🚘 Auto esquiva bache y termina volcado tras ser impactado por un tráiler



Dos jóvenes resultaron lesionados luego de que su camioneta volcara en los carriles centrales de Periférico, al cruce con la carretera Picacho-Ajusco.… pic.twitter.com/BPwz6okkga — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 24, 2026

¿Qué pasó en Periférico Sur? "Esquivamos un bache", aseguran jóvenes

De acuerdo con las declaraciones de los afectados en el lugar, la maniobra que desencadenó el siniestro fue un intento por evitar un desperfecto en la carpeta asfáltica. Al realizar el movimiento brusco, la camioneta fue impactada y proyectada por un tráiler que transportaba una excavadora.

"Esquivamos un bache y se volteó porque chocamos contra el camión. El tráiler nos empujó y nos volteó", relató Alejandro, uno de los jóvenes tripulantes de la unidad accidentada.

El tráiler, tras el impacto, perdió el control, subiéndose al camellón central y derribando un árbol de gran tamaño que quedó totalmente destrozado sobre la vialidad.

#AlertaVial 🚧 Periférico Sur colapsado por aparatoso accidente



La lateral de Periférico, a la altura de Picacho-Ajusco, se convirtió en una trampa mortal donde dos jóvenes volcaron tras intentar esquivar baches y coladeras rotas.



El incidente provocó el cierre de carriles… pic.twitter.com/8PXk3yoJfA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 24, 2026

Accidente en Periférico Sur, CDMX:

A pesar de lo aparatoso del accidente, los dos jóvenes lograron salir de la unidad por su propio pie. En el interior de la camioneta se observó la activación de las bolsas de aire, las cuales fueron fundamentales para absorber el impacto, aunque son visibles manchas de sangre en la cabina y lesiones.

Detalles del reporte:



Ubicación: Periférico Sur y Picacho-Ajusco, dirección Oriente (hacia Cuemanco).

Periférico Sur y Picacho-Ajusco, dirección Oriente (hacia Cuemanco). Lesionados: Dos jóvenes (esperando arribo de ambulancias al momento del reporte).

Dos jóvenes (esperando arribo de ambulancias al momento del reporte). Afectación vial: Carriles centrales totalmente cerrados y circulación colapsada.

Carriles centrales totalmente cerrados y circulación colapsada. Autoridades: Personal de Tránsito y elementos de la SSC ya se encuentran en el punto tomando conocimiento y abanderando la zona.

Se recomienda a los automovilistas utilizar como alternativa vial la lateral de Periférico o la Avenida Insurgentes, ya que las maniobras para retirar la camioneta volcada, el tráiler y el árbol derribado podrían tardar varias horas.

