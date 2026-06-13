¿Qué pasa en la Línea B? Rescatan a perrito de las vías del Metro CDMX
Que tus actividades de este sábado no se vean interrumpidas por el avance en las 12 líneas del metro CDMX, hoy 12 de junio; aquí las actualizaciones en vivo.
¿Estás cansada o cansado de llegar tarde o tus actividades? Azteca Noticias trae para ti el avance del Metro CDMX para este sábado cercano a la quincena con el avance de trenes de las 12 líneas en vivo.
¿Va lento el metro CDMX? Estos son los cierres de estaciones y avance de trenes hoy 13 de junio de 2026.
¿Qué pasó en la Línea B
Usuarios del Metro CDMX reportan que el avance de trenes en la Línea B, por su parte, el sistema de transporte informó que se realizaron labores para rescatar a un perrito en la zona de vías.
Buen día. Se agiliza el avance de trenes en la Línea B, después de realizar maniobras para rescatar un perrito en la zona de vías. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 13, 2026
Así va el Metro CDMX en la Línea 1
El sistema de transporte público informó que la línea uno del Metro CDMX supera sin problemas. Toma en cuenta que esto puede cambiar en cuestión de minutos o durante el día.