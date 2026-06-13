Lo taparon con una bolsa: socavón en CDMX pone en alerta a centro para discapacidad infantil

Un nuevo socavón en la Ciudad de México (CDMX) se abrió en la colonia América, de la alcaldía Miguel Hidalgo, lo que pone en peligro a las automovilistas que pasan por la zona donde se encuentra un centro para atender la discapacidad infantil.

Los hundimientos en la CDMX se han registrado en diversas partes, algunos ocasionados por el reblandecimiento de la tierra debido a las fuertes lluvias o por fugas de agua en el subsuelo.

“La tierra se abrió en su patio": La CDMX está en el hoyo y ya es una amenaza silenciosa

¿Dónde se generó el nuevo socavón en CDMX? Ubicación exacta

Las intensas lluvias registradas en la CDMX provocaron la aparición de un socavón en el cruce de Sur 136 y Poniente 73, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El hundimiento, de aproximadamente siete metros de profundidad, permanece acordonado con cinta preventiva, además de estar cubierto con madera y hule para evitar accidentes.

Socavón en CDMX lleva más de una semana que se formó

Vecinos señalaron a Azteca Noticias que el problema lleva más de 15 días sin ser atendido, afectando una importante vialidad que conecta con Avenida Constituyentes en dirección al centro de la CDMX.

Asimismo, la situación impacta a un centro de atención para personas con discapacidad, ubicado a pocos metros, ya que dificulta el acceso y la movilidad de usuarios que utilizan silla de ruedas, muletas u otros apoyos para desplazarse.

Habitantes de la zona solicitan la pronta intervención de las autoridades para reparar el socavón y garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.

Socavón en CDMX deja al descubierto cables y ductos de gas

Mientras que un enorme socavón se generó en la calle Oriente 67, en la colonia Ampliación Asturias, alcaldía Cuauhtémoc. La oquedad de cuatro metros de profundidad dejó al descubierto cables de alta tensión y ductos de gas natural.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, los vecinos bloquearon la circulación en el Eje 3 Sur Chabacano durante tres horas, lo que hizo que Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas gaseras llegaran a atenderlos.

"Pasan cables de alta tensión y el gas natural también. Estamos expuestos cualquiera a que pase algo más grave", alertó Lourdes, vecina afectada por el hundimiento.

Ximena Lemus, vecina de la calle Oriente 67, contó que llegaron a escuchar el estruendo de los camiones de carga al caer en los baches aledaños y eso agrandaría el daño en las paredes del socavón. "Se va a venir para abajo y va a afectar la red de gas y los cables", coincidió Mauricio Luna, otro de los vecinos.