De camillas a lanchas: reportan inundación en el Hospital Psiquiátrico San Fernando en Tlalpan

Las fuertes lluvias que azotaron el sur de la Ciudad de México este viernes dejaron inundaciones dentro del Hospital Psiquiátrico San Fernando, ubicado en la alcaldía Tlalpan.

Videos compartidos en redes sociales muestran varios pasillos cubiertos por agua acumulada, mientras personal médico y trabajadores del inmueble apoyan a pacientes para trasladarse por las zonas afectadas.

Las imágenes evidencian que el agua ingresó hasta el interior del hospital, generando momentos de tensión entre usuarios y empleados que intentaban resguardarse de la inundación.

¿Qué pasó en el Hospital Psiquiátrico San Fernando de Tlalpan?

De acuerdo con los videos que circulan en plataformas digitales, la tormenta registrada durante la tarde provocó filtraciones e ingreso de agua en distintas áreas del hospital perteneciente al IMSS.

🚨 #AlertaADN



🏥🌧️ Reportan que el Hospital Psiquiátrico de San Fernando, en Tlalpan (@TlalpanAl), está inundado por las fuertes lluvias que se registraron esta tarde en el sur de la CDMX pic.twitter.com/XrwlW8IX51 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 12, 2026

En las grabaciones se observa a pacientes, personas adultas mayores y trabajadores desplazándose con dificultad entre los pasillos inundados, mientras algunos permanecen en espacios seguros a la espera de que disminuya el nivel del agua.

Hasta ahora, el instituto no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las afectaciones registradas dentro del inmueble.

Tampoco se ha detallado el alcance de los daños en las instalaciones o si algunos servicios resultaron suspendidos temporalmente tras las lluvias.

Se espera que las autoridades den un informe detallado en las próximas horas sobre las condiciones en que opera el hospital y las acciones implementadas para atender la contingencia.

¿Por qué se registran tantas afectaciones por las lluvias en CDMX?

La tormenta de este viernes provocó múltiples encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la capital, especialmente en alcaldías del sur como Tlalpan y Coyoacán.

Protección Civil mantiene alertas por lluvias fuertes y posible caída de granizo, por lo que llamó a la población a evitar zonas inundadas y mantenerse atenta a los reportes oficiales.

Mientras continúan las precipitaciones, las imágenes del Hospital San Fernando se han convertido en uno de los casos que más preocupación han generado entre usuarios de redes sociales.

