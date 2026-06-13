Cae funcionario de Aduanas de México por delincuencia organizada

Un funcionario adscrito a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) fue detenido al ser acusado del delito de delincuencia organizada.

El hombre fue aprehendido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Centro Nacional de Inteligencia.

¿Quién es el trabajador de Aduanas de México detenido?

El presunto responsable se trata de Carlos Eugenio "N", de 46 años, trabajador adscrito a la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Tras su captura, se tienen previsto que sea trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México.

Trabajador de Aduanas de México fue detenido en Matamoros

Los elementos de las fuerzas de seguridad federales detuvieron a Carlos Eugenio "N" en las inmediaciones del Puente Internacional Matamoros, conocido como Puerta México.

Su arresto fue posible a una coordinación entre autoridades de México y Estados Unidos de América, quienes lo pusieron a disposición de los organismos competentes en territorio nacional.

Los hechos que llebvaron a su captura se relacionan con una investigación en curso por presuntos hechos relacionados con delincuencia organizada.

No obstante, se realizarán las diligencias correspondientes para el esclarecimiento y, en su caso, la determinación de responsabilidades conforme a derecho.

Capturan a “La Tripa”, líder de grupo delictivo en Morelos

El 8 de junio de 2026 fue detenido Homero "N", alias "La Tripa", presunto líder del grupo criminal "Comando Tlahuica", que opera en municipios de Morelos como Ayala, Cuautla, Jantetelco, Yecapixtla y Zacualpan.

Este sujeto fue asesor jurídico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillados en el municipio de Cuernavaca, Morelos, durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Su captura se llevó a cabo en San Pedro Cholula, Puebla, abordo de un vehículo y en compañía de una mujer; es investigado por delitos como homicidio y extorsión.

Los elementos de seguridad les decomisaron un arma de fuego corta, diversas dosis de marihuana y cristal, una identificación falsa y vehículo en el que viajaban los detenidos fue asegurado.