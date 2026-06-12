¡Tómalo en cuenta! Líneas 1 y 3 con ALTA afluencia

#MetroAlMomento:



Las Líneas 1 y 3 registran alta afluencia; se envían unidades vacías a estaciones con mayor demanda para agilizar el servicio. Personal del Sistema apoya en andenes y accesos para regular el ingreso y mejorar el flujo.



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