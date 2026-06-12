¡Tómalo en cuenta! Líneas 1 y 3 con ALTA afluencia
Si vas a salir a tus actividades cotidianas, te interesa conocer las estaciones cerradas, el avance o retraso de trenes con actualizaciones totalmente en vivo.
Para que no te tenga por sorpresa consulta las actualizaciones en vivo sobre cierre de estaciones avance en las 12 líneas del Metro CDMX, hoy 12 de junio de 2026.
¿Qué está pasando en el metro CDMX, hoy 12 de junio de 2026? Cierre y avance de trenes EN VIVO
¿Por qué la Línea 3 está "llena"?
El Metro CDMX infomó sobre la situación de los trenes en las Líneas 1 y 3, donde se registra una alta afluencia.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 12, 2026
Las Líneas 1 y 3 registran alta afluencia; se envían unidades vacías a estaciones con mayor demanda para agilizar el servicio. Personal del Sistema apoya en andenes y accesos para regular el ingreso y mejorar el flujo.
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¿Qué está pasando en el Metro en estos momentos?
En el momento no se reporta algún retraso en las líneas del metro CDMX, toma en cuenta que esto puede variar en cuestión de minutos. Mantente informado con esas actualizaciones en vivo.