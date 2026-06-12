Salió de casa para detener a feminicida en Cuautitlán y lo mataron: el último adiós a Víctor

Fue su último operativo y hoy su familia, amigos y compañeros le dan el último adiós. El agente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Víctor Manuel Lugo Silva, salió de casa para cumplir con su deber, pero al participar en la detención de un feminicidio en Cuautitlán, el sujeto acusado del crimen lo mató.

Esta muerte se suma a la de más elementos de seguridad que pierden la vida en el cumplimiento de su deber cuando tienen que enfrentarse a situaciones de riesgo durante alguna investigación por delitos que dejan muchas víctimas en el Edomex y el país.

#Edomex | Delincuentes asesinaron a balazos a José Jacinto Ponce, ex jefe de sector Tlatelolco de la SSC-CDMX, cuando viajaba en una motoneta junto con su esposa en #Chalco.



Los atacantes les dispararon para robarles el vehículo. La víctima se encontraba franco de servicio.… pic.twitter.com/Ds4Y4GjVyd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2025

Agente de Edomex abatió a feminicida y lo mataron

El agente Víctor Manuel Lugo acudió el 11 de junio de 2026 a un operativo para detener a un sujeto acusado por el delito de feminicidio, pero las cosas se salieron de control cuando este comenzó a agredir a balazos al agente.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía del Edomex, el elemento Lugo Silva abatió a su agresor, un sujeto investigado por feminicidio quien estaba por ser detenido al contar con una orden de aprehensión.

El policía, aseguró la institución, hizo uso legítimo de la fuerza para repeler la agresión del hombre que estaba bajo investigación y así lograr proteger a los elementos que lo acompañaban en el operativo.

En la #FiscalíaEdoméx lamentamos la muerte de nuestro compañero Víctor Manuel Lugo, quien fue agredido por un sujeto durante un despliegue operativo realizado para su detención.



Con valentía y el legítimo uso de la fuerza, nuestro compañero repelió la agresión con lo que logró… pic.twitter.com/9rO3bKxQGm — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 12, 2026

Dan último adiós a agente de la Fiscalía de Edomex

Este viernes 12 de junio de 2026, la dependencia estatal publicó unas fotografías del momento en que se llevó a cabo el último adiós al agente Víctor Manuel Lugo, quien murió en cumplimiento de su deber y abatió a su agresor.

El fiscal general José Luis Cervantes Martínez acudió a darle el último adiós al agente ministerial y despedirlo con la respectiva guardia junto con otros compañeros y sus familiares y amigos.

"Con su valiente acción, nuestro compañero evitó que civiles o más compañeros resultaran lesionados. Este día, Fiscales, Coordinadores y Directores Generales, Policías de Investigación y Ministerios Públicos le rendimos homenaje y acompañamos a su familia. Su entrega siempre será un ejemplo para nosotros. Descanse en Paz", expresó la Fiscalía del Edomex.