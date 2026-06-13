EN VIVO | Marchas en CDMX: Cierre en Paseo de la Reforma por Gran Desfile Mundialista

¿En dónde es el Gran Desfile Mundialista? El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda que HOY es el Gran Desfile Mundialista, que se llevará a cabo desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución.

⚽️ No te pierdas el Gran Desfile Mundialista, de la Diana Cazadora al Monumento a la Revolución, un espectáculo con figuras monumentales, comparsas, música y mucha energía futbolera que recorrerá Paseo de la Reforma. 🏆🪇



🗓️ Hoy, sábado 13 de junio

🕛 13:00 hrs.



🎊 ¡Únete a la… pic.twitter.com/jBKC2RgvZp — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 13, 2026