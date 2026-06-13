EN VIVO | Marchas en CDMX: Cierre en Paseo de la Reforma por Gran Desfile Mundialista
En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.
Hoy, la Ciudad de México enfrenta este sábado 13 de junio de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas: ¿A qué hora es el Gran Desfile Mundialista?
EN VIVO | Marchas en CDMX: Consiera que HOY es el Gran Desfile Mundialista
Reducción de carriles en Av. Sur 122
Cierres hoy:El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda que sigue la reducción de carriles sobre la Avenida Sur 122, esto desde Poniente 85 hasta Río Tacubaya, y con dirección sur.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito… pic.twitter.com/Yv33TIp7os— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 13, 2026
Marchas HOY: Gran Desfile Mundialista en Paseo de la Reforma
¿En dónde es el Gran Desfile Mundialista? El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda que HOY es el Gran Desfile Mundialista, que se llevará a cabo desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución.
⚽️ No te pierdas el Gran Desfile Mundialista, de la Diana Cazadora al Monumento a la Revolución, un espectáculo con figuras monumentales, comparsas, música y mucha energía futbolera que recorrerá Paseo de la Reforma. 🏆🪇— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 13, 2026
🗓️ Hoy, sábado 13 de junio
🕛 13:00 hrs.
🎊 ¡Únete a la… pic.twitter.com/jBKC2RgvZp
¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este jueves 22 de enero de 2026 se tienen previstas:
1 marcha
6 concentraciones
21 eventos de esparcimiento.
Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.