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EN VIVO | Marchas en CDMX: Cierre en Paseo de la Reforma por Gran Desfile Mundialista

En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.

Marchas en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Guía completa EN VIVO hoy sábado 13 de junio de 2026
Cierre en Paseo de la Reforma por Gran Desfile Mundialista|OVIAL_SSCCDMX

Escrito por: Arturo Engels

Hoy, la Ciudad de México enfrenta este sábado 13 de junio de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas: ¿A qué hora es el Gran Desfile Mundialista?

EN VIVO | Marchas en CDMX: Consiera que HOY es el Gran Desfile Mundialista

Reducción de carriles en Av. Sur 122

Cierres hoy:El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda que sigue la reducción de carriles sobre la Avenida Sur 122, esto desde Poniente 85 hasta Río Tacubaya, y con dirección sur.

Marchas HOY: Gran Desfile Mundialista en Paseo de la Reforma

¿En dónde es el Gran Desfile Mundialista? El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda que HOY es el Gran Desfile Mundialista, que se llevará a cabo desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución.

¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este jueves 22 de enero de 2026 se tienen previstas:

1 marcha

6 concentraciones

21 eventos de esparcimiento.

Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.

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