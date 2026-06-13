¿Reconoces tu celular? Aseguran 23 equipos robados en las inmediaciones del Zócalo; así puedes recuperar el tuyo

Las indagatorias ministeriales enfocadas en resolver el robo de un celular en el Zócalo de la Ciudad de México permitieron el hallazgo y resguardo de un lote que suma 23 equipos telefónicos.

¿Perdiste o te robaron tu celular cerca del Zócalo? Así puedes recuperarlo

El conjunto de dispositivos recuperados permanece bajo resguardo con el propósito de que los legítimos propietarios puedan iniciar los trámites correspondientes para su devolución.

Las personas que logren reconocer alguna de los celulares mediante las imágenes difundidas por las vías oficiales tienen la posibilidad de presentarse de manera física para dar continuidad al reclamo legal de sus pertenencias.

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Ubicación y requisitos indispensables para la entrega de celulares

El procedimiento de entrega y validación de los dispositivos se centraliza de manera exclusiva en las instalaciones de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 2.

Este centro de atención ciudadana y procuración de justicia se localiza en el inmueble marcado con el número 57 de la calle Juan Aldama, justamente en la intersección con la vialidad Mina, dentro de los límites de la colonia Buenavista correspondientes a la alcaldía Cuauhtémoc.

📱 ¿Reconoces alguno de estos teléfonos celulares?



Durante una investigación relacionada con el robo de un celular en las inmediaciones del Zócalo capitalino, fueron asegurados 23 equipos telefónicos.



Si identificas tu dispositivo en la imagen, puedes acudir a la Coordinación… pic.twitter.com/HVSsH4MyP8 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 13, 2026

Para asegurar la transparencia del trámite y certificar que las pertenencias regresen a sus verdaderos dueños, es obligatorio cumplir con la entrega de documentación específica. Los interesados deben acudir portando una identificación oficial vigente y con fotografía para corroborar sus datos generales frente al personal ministerial.

Aunado a la documentación personal, resulta indispensable exhibir cualquier elemento probatorio que valide legalmente la pertenencia del aparato en cuestión.

Entre las alternativas aceptadas por las autoridades encargadas del resguardo se encuentran la factura original emitida por el establecimiento comercial, un comprobante de adquisición formal o, en su defecto, realizar el desbloqueo del dispositivo celular de forma presencial para demostrar el control y acceso al sistema operativo del equipo móvil frente a los encargados del módulo.

