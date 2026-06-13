Madrugada caótica en CDMX: Volcadura, fuga de gas e incendio en calles de la capital

La madrugada de este sábado estuvo marcada por una serie de emergencias que movilizaron a los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en distintas alcaldías, desde una volcadura que dejó un vehículo destruido hasta una fuga de gas y un incendio dentro de una vivienda de CDMX.

Las autoridades trabajaron durante varias horas para controlar situaciones que pudieron terminar en tragedia. De acuerdo con reportes oficiales, difundidos por los bomberos de la Ciudad de México. Los incidentes ocurrieron en las alcaldías Venustiano Carranza, Iztapalapa y Xochimilco.

¿Dónde ocurrió la volcadura que movilizó a los bomberos?

Uno de los hechos más llamativos orrió en la colonia Pensador Mexicano, en la alcaldía Venustiano Carranza. Los cuerpos de emergencia atendieron el reporte de un choque que derivó en la volcadura de un automovil particular. Al llegar al sitio encontraron la unidad completamente dañada y volcada sobre la vialidad. Por fortuna, las autoridades señalaron que no se registraron personas lesionadas, pese la magnitud del siniestro.

Atendemos un choque en la colonia Pensador Mexicano, en @A_VCarranza, informamos que en el lugar, se encontró volcado un vehículo particular dañado en su totalidad. Sin lesiónados #ServicioConcluido.

@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/IElPFjYNdx — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 13, 2026

¿Qué pasó con la fuga de gas en Iztapalapa?

Otra intervención se realizó en la colonia Consejo Agrarista Mexicano en la alcaldía Iztapalapa. Bomberos atendieron una fuga de gas LP proveniente de un cilindro de 20 kilogramos; Según el reporte oficial el recipiente presentaba daños por corrosión en la parte inferior, lo que provocó el escape del combustible. La situación fue controlada sin que se reportan intoxicados o personas heridas incendio.

Atendimos una fuga de gas LP en un cilindro de 20 kg por encontrarse picado del fondo, en la colonia Consejo Agrarista Mexicano, en @Alc_Iztapalapa#ServicioConcluido @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/8hjQmYFzHa — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 13, 2026

Incendio en Xochimilco alarma a vecinos Barrio 18

La tercera emergencia se registró en la colonia Barrio 18 en la alcaldía Xochimilco, luego de recibir reporte ciudadanos acerca de un incendio. Los bomberos acudieron a verificar la situación y encontraron fuego al interior de una vivienda.

Las llamas consumían una cocina integral, una estufa y diversos objetos domésticos. Después de varios minutos de labores, el incendio fue sofocado en su totalidad. Las autoridades confirmaron que no lesionados.

Recibimos el reporte de Incendio en la colonia Barrio 18, en @XochimilcoAl; acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada. @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/Xc6GEY5rQA — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 13, 2026

Retiran rama de árbol en Xochimilco

Por otra parte, personal de emergencias acudieron al la colonia Santa Cruz Acalpixa, también en Xochimilco, para retirar una rama de aproximadamente 7 metros de longitud, que se desprendió un árbol y cayó sobre la vía pública. La rápida intervención permitió evitar riesgos para automovilistas y peatones.

Acudimos a retirar una rama de aproximadamente 7 m de largo que se desprendió de un árbol en vía pública, en la colonia Santa Cruz Acalpixca, en @XochimilcoAl#ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/YUvijx4tZ3 — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 13, 2026

Los incidentes ocurridos durante esta madrugada reflejan la importancia de reportar de inmediato cualquier situación de riesgo a los servicios de emergencia. Aunque en esta ocasión no hubo víctimas, los hechos recuerdan que accidentes viales, fugas e incendios domésticos pueden convertirse en tragedias si no son atendidos de manera oportuna.

