Volcadura de tráiler en Avenida Oceanía desata caos vial y rapiña de fruta en la Venustiano Carranza

La volcadura de un tráiler en Avenida Oceanía desató caos vial la mañana de este sábado 13 de junio. Una intensa movilización de servicios de emergencia se registró .

Un tráiler cargado con toneladas de fruta volcó y estuviera a punto de caer desde lo alto, provocando el cierre a la circulación en la zona de Avenida Oceanía.

Servicios de emergencia laboran en Av. Oceanía y Eje 1 Norte, col. Moctezuma 2da Sección, @A_VCarranza, donde se registró la volcadura de un tráiler que transportaba 12 toneladas de fruta; sin reporte de lesionados. @Bomberos_CDMX en coordinación con personal de Tránsito de la… pic.twitter.com/I5nQiz4ZCg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 13, 2026

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la pesada unidad sufrió una presunta falla en el sistema de frenos mientras transitaba con dirección al Estado de México.

Al perder el control, el camión terminó recostado sobre su lado derecho, quedando dramáticamente sostenido de forma apenas estable por el muro de contención del puente, a la altura del Eje 1 Norte y cerca de la estación del Metro Ricardo Flores Magón.

Sin lesionados, pero con actos de rapiña

A pesar de lo impactante que resultó el percance, las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) confirmaron que no se reportan personas lesionadas.

Toneladas de naranjas y limas terminaron regadas en el suelo. A los pocos minutos del incidente, decenas de peatones y automovilistas que cruzaban por la colonia Moctezuma 2da Sección comenzaron a rapiñar la fruta tirada.

Alternativas viales tras la volcadura

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX y personal de Tránsito, realizaron maniobras pertinentes para el enganche y retiro del tráiler con grúas concesionadas. Asimismo, cuadrillas de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) realizaron labores de limpieza para remover los cítricos y el aceite derramado.

La circulación en los carriles con rumbo al Estado de México se encuentra severamente afectada, por lo que se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas como el Circuito Interior o la Avenida Carlos Hank González para evitar el congestionamiento vial mientras concluyen los trabajos de rescate.

