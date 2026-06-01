Ahorra en pasaje: Así puedes tramitar el transporte gratis para tus hijos en Jalisco

Las familias de Jalisco que tienen hijas o hijos entre 5 y 12 años pueden acceder a un beneficio que reduce uno de los gastos más frecuentes del hogar: el costo del pasaje del transporte público . A través de un programa estatal, niñas y niños de escuelas públicas y privadas pueden recibir dos viajes gratis al día para trasladarse en distintas modalidades del servicio de transporte.

El apoyo de este beneficio gratis ya se encuentra disponible y está dirigido a menores que viven en municipios donde opera el sistema de transporte integrado; para obtenerlo, madres, padres o tutores deben realizar un registro previo y tramitar una tarjeta especial que permitirá a los beneficiarios utilizar el servicio sin costo en sus trayectos cotidianos.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el pasaje gratuito?

El primer paso es que la madre, padre o tutor cuente con una Tarjeta Única Jalisco activa. Si aún no la tiene, deberá realizar el registro correspondiente antes de iniciar el trámite para el menor.

Posteriormente, deberá ingresar al portal oficial de Tarjeta Única, acceder al apartado de citas agendadas utilizando el folio y CURP registrados, seleccionar la opción para agregar a un infante de entre 5 y 12 años e ingresar la CURP del menor.

Una vez completado el registro, será necesario programar una cita y acudir al módulo correspondiente para recoger la tarjeta. Las autoridades señalan que la presencia del tutor y del menor es indispensable durante el proceso.

El beneficio contempla dos viajes diarios gratuitos y puede utilizarse en rutas integradas de Mi Transporte, Mi Tren, Mi Macro Periférico y Mi Macro Calzada, además de otros sistemas que se incorporen posteriormente en Jalisco.

👧👦🚌 Mamá, papá o tutores, ¿ya registraron a sus pequeños para que no paguen su pasaje en transporte público?



El proceso es muy sencillo, comienza con su registro en línea: https://t.co/W3ovPTTrJW pic.twitter.com/02CVLl8o4D — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) May 22, 2026

Fechas límite para entregar los documentos

El registro para incorporarse al programa se abrió mediante la plataforma oficial habilitada por las autoridades estatales; las familias interesadas deben mantenerse atentas a los periodos de inscripción y a las convocatorias de entrega de tarjetas en los módulos autorizados.

Hasta el momento, no hay fecha límite para realizar tu registro; sin embargo, la recomendación es reunir la documentación con anticipación y verificar que los datos del menor estén actualizados para evitar retrasos durante el proceso de validación.

¿Cómo renovarlo si ya tienes otros apoyos?

Las autoridades estatales informaron que los beneficiarios que ya cuentan con otros esquemas vinculados a la Tarjeta Única deberán revisar su situación directamente en la plataforma oficial. Desde ahí podrán consultar si necesitan actualizar información, registrar nuevamente al menor o agendar una cita para mantener activo el beneficio.