Sin comprobantes ni copias: El único requisito que pide Morelos para darte la licencia de conducir

Tramitar la licencia para conducir suele ser sinónimo de largas filas y carpetas llenas de papeles, por ello, Morelos decidió romper la burocracia y redujo todo a u único e indispensable requisito, pero ¿qué se necesita?

El decreto para simplificar el trámite de la licencia de conducir en Morelos entrará en vigor en el mes de junio 2026, por lo que los módulos ya no podrán pedir copias de los documentos cancelados.

Estos son lugares para tramitar la nueva licencia de Morelos 2026

Para tramitar la licencia de conducir en Morelos 2026 pude realizarse en línea a través del portal del Gobierno del estado.

Si prefieres hacerlo de manera presencial, podrás acudir a las Delegaciones de Movilidad y Transporte en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Así es el decreto de simplificación para la expedición de licencias en Morelos 2026

¡Adiós a los trámites eternos! En el decreto publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", la Coordinadora General de Movilidad y Transporte determinó que para tramitar la licencia de conducir únicamente se necesitará acudir a los módulos con la credencial para votar vigente .

El decreto elimina la entrega obligatoria del comprobante de domicilio, la CURP en formato independiente y la constancia de aptitud psicofísica. Su objetivo es evitar la acumulación de copias y carpetas.

La INE servirá como la llave maestra para el tramite de la licencia para conducir en Morelos 2026, ya que verifica la identidad y la dirección del solicitante. El decreto comenzará a aplicarse desde el próximo 18 de junio 2026 en los distintos módulos del estado.

Módulos de atención en Morelos habilitados para el trámite de licencia exprés con tu INE

¡Toma nota! Para realizar el tramite de la licencia para conducir en el estado de Morelos, lo único que debes hacer es acudir al Macro Módulo de Movilidad y Transporte, ubicado en Cuernavaca.

El gobierno estatal también contará con algunos módulos regionales fijos y unidades itinerantes.



Cuernavaca - Macromódulo en calle Cuauhtemotzin y Plaza Cristal.

Delegaciones: Cuautla, Jiutepec, Jojutla, Yautepec, Xoxhitepec y Jonacatepec.

Es importante programar una cita previamente en el portal oficial de Citas de Morelos para acudir a los módulos y realizar el trámite sin problemas.