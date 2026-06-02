Lluvias dejan inundaciones severas en Campeche y obligan a evacuar comunidades

Las fuertes lluvias que han azotado Campeche durante los últimos días dejaron severas inundaciones en comunidades rurales del municipio de Campeche, obligando a decenas de familias a abandonar sus viviendas y refugiarse en espacios temporales.

Las localidades más afectadas son Alfredo V. Bonfil y Pich, donde el agua ingresó a casas, dañó muebles y electrodomésticos, además de provocar complicaciones en algunas carreteras de la región.

¿Qué comunidades fueron evacuadas por las inundaciones en Campeche?

Personal de Protección Civil realizó el traslado de habitantes de las comunidades de Pich y Alfredo V. Bonfil hacia refugios temporales instalados en escuelas públicas y en la Comisaría Ejidal.

De acuerdo con las autoridades municipales, la medida se tomó para proteger a las familias cuyas viviendas quedaron bajo el agua tras varios días de lluvias intensas.

Los refugios fueron acondicionados con colchonetas y espacios para recibir a las personas afectadas mientras disminuyen los niveles de agua en las zonas inundadas.

Las principales afectaciones se registraron en distintos sectores de ambas comunidades, donde las corrientes de agua inundaron calles y viviendas.

Además, se reportaron cortes en algunos tramos carreteros debido a la fuerza de las corrientes que descienden de los cerros cercanos, dificultando la movilidad de los habitantes.

Elementos de Protección Civil apoyaron a las familias para resguardar electrodomésticos y pertenencias en áreas elevadas, con el fin de evitar mayores pérdidas materiales.

¿Seguirán las lluvias en Campeche?

Los pronósticos de Protección Civil indican que las lluvias continuarán durante los próximos días en gran parte del estado. El reporte meteorológico prevé precipitaciones fuertes a muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas, con riesgo alto para diversas regiones de Campeche.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar zonas inundadas o carreteras afectadas por el paso del agua.

¿Qué recomendaciones emitieron las autoridades ante las lluvias?

Ante la persistencia del temporal, Protección Civil pidió a la ciudadanía:

Mantenerse informada a través de canales oficiales.

Tener lista una mochila de emergencia con documentos importantes.

Identificar refugios temporales cercanos.

Evitar cruzar calles inundadas, arroyos o zonas con encharcamientos profundos.

Asegurar techos, láminas y objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Seguir las indicaciones de las autoridades en caso de evacuación.

Aunque algunas familias desean regresar a sus hogares, las autoridades recomiendan esperar hasta que las condiciones climáticas mejoren y disminuya el riesgo de nuevas inundaciones.

Temporada de ciclones mantiene en alerta a Campeche

Las lluvias ocurren en medio de la temporada de ciclones tropicales 2026, para la cual se pronostica una actividad cercana o incluso superior al promedio en el océano Atlántico.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, podrían formarse entre 11 y 15 sistemas tropicales en esa cuenca, incluyendo tormentas y huracanes, por lo que las autoridades insistieron en reforzar las medidas de prevención durante las próximas semanas.