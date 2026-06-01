¡Vecinos al rescate! Retienen a delincuente que baleó a abarrotero en Zapopan, ZMG de noche

Momentos de tensión se vivieron en la colonia Jardines del Valle, en Zapopan, luego de que el encargado de una tienda de abarrotes fuera atacado a balazos en el cruce de Camino Viejo a Tesistán y la calle Valle de los Diamantes. El comerciante, un joven de aproximadamente 28 años, recibió un impacto de proyectil en una de sus extremidades.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue herido de bala tras un intento de robo a una tienda de abarrotes en la colonia Jardines del Valle en Zapopan.



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Lejos de amedrentarse, testigos y vecinos de la zona reaccionaron de inmediato y lograron neutralizar y retener al presunto delincuente antes de que pudiera escapar. Policías de Zapopan arribaron al sitio para asegurar al sospechoso, quien presuntamente arrojó el arma de fuego a una alcantarilla para deshacerse de la evidencia. El encargado del negocio fue trasladado en estado regular por paramédicos municipales, mientras que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Cae sujeto con "arma pluma" en Colinas de Huentitán

Durante un recorrido de vigilancia, elementos de la Policía de Guadalajara detuvieron a un joven que portaba un arma de fuego de fabricación oculta en la colonia Colinas de Huentitán. La captura ocurrió en el cruce de las calles Vicente Fernández y Belisario Domínguez, cuando los uniformados detectaron a un hombre con actitud evasiva.

Al marcarle el alto y realizarle una inspección preventiva, le fue localizada un arma de fuego tipo pluma junto con un cartucho útil. El detenido, identificado como Alexis "N" de 27 años, fue llevado a certificar médicamente y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público Federal para que se investigue si este artefacto ha sido utilizado en robos o agresiones recientes en la zona.

Localizan a hombre severamente golpeado en Las Liebres

Una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de emergencia se registró en el municipio de Tlaquepaque tras el reporte de una persona inconsciente tirada en la vía pública. Policías municipales se trasladaron al cruce de las calles Santa Teresita y Benito Juárez, en la colonia Las Liebres, donde encontraron a un masculino con severas huellas de violencia.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue localizado con múltiples golpes en calles de la Col. Las Liebres, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.



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Paramédicos de la Cruz Verde atendieron al afectado de 32 años, quien presentaba múltiples golpes en el cuerpo y el rostro. A decir de los vecinos, el hombre se encontraba deambulando desorientado por la colonia minutos antes de desvanecerse en el punto. Debido al estado en que se encontraba, la víctima no pudo proporcionar detalles de sus agresores ni el motivo del ataque, por lo que el caso fue turnado a la Fiscalía del Estado para abrir la carpeta de investigación.