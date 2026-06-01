"¡Gatito, levántese wey!”, sujeto lanza piedra a León en un zoológico de Guadalajara

Un hombre lanzó una piedra a un león que estaba descansando en el Zoológico de Guadalajara, Jalisco. El momento fue captado por una visitante y ella misma lo evidenció a través de redes sociales. El video de inmediato desató una ola de críticas.

De acuerdo con el testimonio de la visitante, el sujeto habría intentado obligar al animal a levantarse mientras le gritaba frases como “¡Gatito, levántese, wey!”, generando molestia entre las personas que estaban en el lugar.

¿Qué pasó con el león en el Zoológico de Guadalajara?

Según relató en sus redes sociales, ella y su familia observaban tranquilamente al felino cuando el hombre decidió arrojarle una piedra para llamar su atención.

La mujer aseguró que, al ser confrontado por otros visitantes, el sujeto reconoció lo que hizo. "Cuando otra persona y yo le reclamamos por lo que acababa de hacer, respondió con total cinismo que sí, que había sido él", escribió.

El hecho provocó indignación entre quienes presenciaron la escena de maltrato animal, ya que el león se encontraba descansando y no representaba ningún riesgo para los visitantes.

¿La agresión fue reportada a las autoridades del zoológico?

La denunciante señaló que el incidente fue reportado de inmediato al personal del zoológico. De acuerdo con su versión, trabajadores del recinto tomaron conocimiento de los hechos y le informaron que darían seguimiento al caso.

Hasta el momento, el Zoológico de Guadalajara no ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido ni ha informado si existirá alguna sanción para el visitante involucrado. Tampoco autoridades locales se han pronunciado sobre el caso.

Más allá de la acción contra el león, lo que llamó la atención de muchos usuarios fue que el hombre se encontraba acompañado de sus hijos.

"Los niños aprenden observando. Aprenden de nuestras acciones mucho más que de nuestras palabras. Y no pude evitar preguntarme: ¿Ese es el ejemplo que queremos darles? ¿Qué está bien molestar, agredir o faltarle al respeto a un ser vivo solo para satisfacer nuestra curiosidad o entretenimiento?", señaló la visitante en su cuenta de Facebook.

La publicación se viralizó rápidamente al abrir una discusión sobre el respeto hacia los animales y el ejemplo que los adultos transmiten a las nuevas generaciones.

"La verdadera educación no se demuestra cuando todos te observan. Se demuestra en cómo tratas a quienes no pueden defenderse", escribió la visitante en su mensaje.

Decenas de usuarios respaldaron la denuncia y pidieron reforzar las medidas para evitar que visitantes molesten o agredan a los animales dentro de zoológicos y otros espacios de conservación.

¿Qué reglas deben seguir los visitantes en los zoológicos?

Los zoológicos suelen contar con normas estrictas para proteger tanto a los animales como a los visitantes. Entre las conductas que generalmente están prohibidas se encuentran:



Arrojar objetos a los recintos.

Alimentar a los animales sin autorización.

Golpear cristales o barreras.

Gritar o intentar alterar el comportamiento de las especies.

Invadir áreas restringidas.

Especialistas en bienestar animal señalan que este tipo de acciones pueden provocar estrés, afectar la conducta de los ejemplares e incluso poner en riesgo su salud.

