Autopsia revela causa de muerte de Blanca Adriana tras someterse a una cirugía en Puebla

Mediante una conferencia de prensa, el coordinador de Comunicación del Estado, Antonio Martinez, reveló nuevos detalles del caso de Blanca Adriana Vázquez, la mujer de 37 años que fue vista por última vez el 18 de mayo tras acudir a Detox Clínica, en Puebla.

Blanca Adriana desapareció luego de que la médico a cargo de la clínica la convenciera de realizarse una cirugía estética, pero después de que fuera ingresada no se volvió a saber nada de ella, hasta que el 21 de mayo su cuerpo fue encontrado en una zanja de Altzayanca, Tlaxcala.

Tras varios días, la Fiscalía de Tlaxcala reveló la verdadera causa de muerte de la víctima, en tanto que la supuesta doctora Diana Alejandra Palafox Romero, continúa prófuga de la justicia.

¿Qué reveló la autopsia de Blanca Adriana Vázquez?

Durante la conferencia, el coordinador de Comunicación informó que la causa de muerte está relacionada con la cirugía “express” realizada en la clínica ubicada en la zona metropolitana de Puebla.

Durante la operación Blanca Adriana habría sufrido un paro cardiorrespiratorio a una depresión del sistema nervioso central, causado por el exceso de anestésicos empleados en el procedimiento, que se supone no era invasivo.

Una vez revelados los resultados de la autopsia, la investigación quedó en manos de la Fiscalía de Puebla, con el objetivo de esclarecer los hechos y evitar que la muerte de la mujer de 37 años quede impune.

Asimismo, se busca que el caso siente un precedente para reforzar la supervisión de este tipo de clínicas, que en muchos casos operan de manera clandestina y con médicos que ni cédula profesional tienen.

¿Hay detenidos por el caso de Blanca Adriana en Puebla?

Blanca Adriana ingresó al consultorio ubicado en Calzada Zavaleta 2511, alrededor de las 4:00 de la tarde del 18 de mayo, solo con la intención de preguntar sobre los procedimientos quirúrgicos, sin imaginar que ese mismo día se sometería a la intervención.

Alrededor de las 18:00 horas, la supuesta doctora le pidió al esposo de Blanca comprar una faja compresiva, vendas y medicamentos para poder continuar con el procedimiento, pero cuando regresó el lugar ya estaba cerrado.

Cámaras de seguridad del lugar permitieron ver cómo tres personas sacaban un bulto de la clínica y lo metían a un automóvil Mini Cooper rojo, lo que encendió las alertas de que algo malo le había pasado a la mujer.

Tres días después, las sospechas se hicieron realidad, y el cuerpo de la víctima fue localizado en una zanja, a más de 50 kilómetros de donde estaba ubicado el lugar qur hoy permanece clausurado.

Pese a que las autoridades mantienen abierta una investigación, hasta ahora no hay detenidos ni pistas claras sobre los responsables del crimen.