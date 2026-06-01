Alarma en Oaxaca: Pemex sufre nuevo incendio en refinería de Salina Cruz

Un nuevo incendio ocurrió la noche de este domingo en la refinería “Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz, Oaxaca. El siniestro encendió nuevamente las alarmas y la preocupación entre los vecinos de las colonias cercanas al complejo petrolero, quienes se mantienen en constante alerta por la frecuencia de estos incidentes operativos.

El reporte inicial indica que el fuego se originó en la planta de alquilación de la instalación de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ante la emergencia, se activaron de inmediato los protocolos internos por parte del personal de contraincendios de la misma refinería, quienes trabajaron en la zona para sofocar las llamas. Debido a la magnitud del incidente, el fuego y una gran columna de humo negro se lograban apreciar a kilómetros de distancia mientras las brigadas controlaban la situación. Por fortuna, tras la contención del fuego, no se reportaron personas lesionadas ni pérdidas humanas que lamentar.

#IMPORTANTE | Un nuevo incendio se registró en la refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, Oaxaca.



Las llamas y una densa columna de humo encendieron las alertas entre habitantes de zonas cercanas, aunque el siniestro fue controlado y no se reportaron personas lesionadas.… pic.twitter.com/JWPl80VtRR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 1, 2026

Segunda explosión en el mes de mayo, la primera fue mortal

Este nuevo incidente ocurre a menos de un mes de que el complejo de Salina Cruz registrara otra emergencia mayor en sus instalaciones. Apenas el pasado 11 de mayo, se reportó una fuerte explosión en la torre de enfriamiento de la misma refinería, un siniestro de consecuencias fatales que dejó como saldo una persona fallecida y pérdidas materiales considerables.

Los habitantes de las comunidades aledañas han denunciado de forma reiterada la falta de mantenimiento y las deficientes condiciones de seguridad en las que opera la planta de Pemex en Oaxaca. El siniestro del domingo por la noche se suma a la larga lista de fallas logísticas y accidentes industriales que ponen en riesgo la integridad de los trabajadores y la salud de la población local en la región del Istmo de Tehuantepec.

Fue el miércoles 13 de mayo cuando Pemex confirmó la muerte del ingeniero Víctor López Matuz, el cual se encontraba en la refinería Antonio Dovalí Jaime durante la explosión, pues su cuerpo no resistió el trayecto hacia el Hospital Central Sur de la Ciudad de México, a donde era llevado con la esperanza de recibir una mejor atención médica.