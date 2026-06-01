¿Qué pasó con la avestruz que corría por Tepotzotlán? Reportan la muerte del ave y esta sería la causa

El video de una avestruz corriendo detrás de un camión en las calles de Tepotzotlán, Estado de México, causó furor en redes sociales, desatando una ola de memes y bromas respecto al tema; sin embargo, esta divertida historia dio un trágico giro al reportar la muerte del ave tras haber sido rescatada.

¿De qué murió la avestruz? Esta fue la causa de muerte del animal en Tepotzotlán

Los primeros informes indican que tras ser recuperada por sus dueños, la avestruz falleció poco tiempo después debido al estrés generado durante que permaneció corriendo por las calles de Tepotzotlán.

En su recorrido, el animal persiguió y golpeo un camión de pasajeros, además de perseguir a un motociclista. A pesar de que el ave no fue agredida por los ciudadanos, se sintió estresada pues no era su habitad natural.

La avestruz no provocó daños materiales ni dejó personas heridas durante su paseo por las calles del municipio mexiquense. Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre la muerte de la avestruz en Tepotzotlán.

Así fue el recorrido de la avestruz por las calles de Tepotzotlán

En el video se puede ver cómo la enorme avestruz corre a la par del camión de pasajeros, segundos después el animal golpea fuertemente la unidad con la parte derecha de su cuerpo. Después, lo rebasa para seguir corriendo por las calles de Tepotzotlán, Edomex.

Otro video, captado desde la cámara de seguridad de una vivienda, muestra cómo el enorme animal va corriendo detrás de un motociclista, pasando por enfrente de la reja de esta casa.

La imagen de la avestruz pasando frente a la reja de una casa en Tepotzotlán divirtió a miles de usuarios en redes sociales, pues la escena parece de película.

¿Hay lugares especiales para avestruces en Tepotzotlán, Edomex?

Existe un lugar llamado "Abekany Camp", que cuenta con avestruces, el lugar se ubica sobre la carretera de los Arcos del Sitio, cerca del kilómetro 5, Cañada de Cisneros. La entrada tiene un costo accesible y permite la convivencia familiar con diversas especies de granja.