La buscaron por horas: Yorleni Barragán desapareció tras sufrir un accidente carretero en Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán localizó el cuerpo de una mujer en el municipio de Tangamandapio, quien coincide con las características de Yorleni Berenice Barragán García, una joven reportada como desaparecida la noche del 30 de mayo tras sufrir un accidente en carretera.

Fue la universidad de Yorleni la que confirmó las noticias. Según versiones preliminares, la joven tuvo un percance en motocicleta y uno de los conductores implicados se ofreció a trasladarla al hospital, pero a partir de ahí su rastro se perdió.

Encuentran sin vida a Yorleni Barragán en Michoacán

Primeros reportes indican que la noche del sábado, Yorleni viajaba en una moto hacia Tocumbo, cuando un automóvil impactó contra la unidad.

Fue durante el percance que la joven de 27 años resultó gravemente herida, por lo que de inmediato se pidió la ayuda de varios automovilistas que estaban cerca de la zona, entre ellos un hombre que manejaba un vehículo blanco.

De acuerdo con versiones locales, el sujeto se ofreció a llevar a Yorleni a un hospital cercano a la zona, por lo que ayudaron a la joven a subir el auto, sin imaginar que este arrancaría de inmediato.

A partir de ese momento se perdió el rastro de la joven, y aunque su familia emprendió una intensa búsqueda y recorrió diversos hospitales con la esperanza de encontrarla, nadie volvió a verla.

Tras perder el contacto a su celular, se emitió una ficha de búsqueda a través de la Comisión de Búsqueda de Personas, donde se detalló que Yorleni fue vista por última vez la madrugada del 31 mayo en Tingüindín.

Localizan a mujer con huellas de violencia en Tangamandapio

Pese a que las autoridades trabajaban para localizar a la mujer de 27 años, la familia de Yorleni no se quedó de brazos abiertos y este lunes 1 de junio realizó un bloqueo en la carretera Jacona-Los Reyes para exigir avances en la búsqueda.

Pero las respuestas llegaron después de varios minutos, ya que la Fiscalía del Estado emitió un boletín donde informaba el hallazgo sin vida de una mujer, ocurrido esta mañana en el municipio de Tangamandapio.

La joven de entre 25 y 30 años de edad fue encontrada sobre el tramo carretero que comunica a las localidades de La Cantera y Huarachanillo, a la altura del huerto denominado La Falda de la Virgen.

Aunque las autoridades informaron que el cuerpo de la joven fue llevado al Servicio Médico Forense para su identificación, la Universidad Capital confirmó que se trataba de Yorleni Berenice, estudiante de Psicología.

