¡Pánico en Tlalpan! Auto sin frenos embiste a niños que salían de clases

Un vehículo particular presuntamente se quedó sin frenos y arrolló a varias personas en la colonia Plan de Ayala, en la alcaldía Tlalpan, CDMX.

El incidente ocurrió en un momento especialmente sensible: a la salida de un kínder, cuando madres, padres y estudiantes abandonaban el plantel.

Menores resultaron heridos tras ser embestidos por auto

De acuerdo con los primeros reportes, dos menores de 9 y 11 años resultaron heridos y fueron trasladados al Instituto Nacional de Pediatría, donde permanecen bajo observación médica.

Aunque no se ha detallado su estado de salud, se informó que reciben atención especializada. El conductor del automóvil fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.

Otros incidentes viales marcan la jornada en la CDMX: Camión choca contra enmueble

El caso de Tlalpan no fue el único siniestro registrado en la capital. En la misma alcaldía, un microbús de la Ruta 73 protagonizó un choque sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de Calzada México-Xochimilco, en San Lorenzo Huipulco.

La unidad se impactó contra la fachada de un inmueble luego de que, según versiones preliminares, también se quedara sin frenos.

Autoridades reportaron cuatro personas lesionadas, ninguna de gravedad. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron los daños en el establecimiento, así como el frente del microbús severamente afectado.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) confirmó que el operador fue detenido y que ya colabora con las investigaciones correspondientes.

En otro punto de la ciudad, en la alcaldía Tláhuac, un microbús de la Ruta 56 se subió al camellón de la Avenida Tláhuac. De acuerdo con reportes iniciales, el conductor habría perdido el control de la unidad, aunque no se registraron pasajeros a bordo ni personas lesionadas.

Accidente en Reforma deja un lesionado

Durante la madrugada, otro percance se registró en Paseo de la Reforma y Eje 1 Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc. Un vehículo particular se impactó contra un poste de concreto, lo que dejó a una persona lesionada.