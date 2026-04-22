Multas de tránsito: se acaba el plazo para obtener el 90% de descuento en adeudos en CDMX

En caso de que tengas multas de tránsito pendientes en la Ciudad de México (CDMX), es buen momento para aprovechar el descuento del 90% en recargos y adeudos, para solo pagar el 10% del total de las infracciones.

En Azteca Noticias te decimos la fecha límite del programa capitalino que permite la condonación de multas, como parte del Plan de Regularización Fiscal 2026.

Fecha límite para obtener el descuento en multas de tránsito

Los contribuyentes tienen hasta el próximo jueves 30 de abril para ponerse al corriente en el pago de todas sus multas, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:



Que la multa haya sido generada dentro del periodo del 2019 al 2025.

Ser propietario de un auto o concesionario de taxi.

¡No tan rápido! Si tienes estas multas, no podrás obtener el megadescuento.

La Secretaría de Seguridad de la CDMX informó que el descuento solo se hará válido si el conductor no ha cometido infracciones relacionadas con un delito. En caso de que no se cumpla con los criterios, el pago deberá hacerse en su totalidad.

En la lista de restricciones aplica:



Infracciones relacionadas con invasión de carriles de transporte público.

Multas que hayan ocasionado lesiones a personas.

Infracciones relacionadas con la comisión de algún delito

¡Recuerda! Este programa permite que los beneficiarios solo paguen el 10% del monto total. Además, se perdonarán los recargos que haya generado dicha infracción.

Así puedes pagar tus multas en CDMX.

Consulta tus infracciones en la página de la Secretaría de Administración y Finanzas Genera tu línea de captura una vez que hayas ingresado al sitio con tu Llave CDMX. Realiza el pago de la multa, ya sea en línea o en tiendas de autoservicio.

Esto solo aplica para el Programa de Regularización Fiscal 2026, pero en caso de que desees obtener el descuento pronto pago, lo deberás realizar en los primeros 10 días naturales a partir de la fecha de emisión de la boleta.

De igual forma, deberás ingresar al portal para consultar los adeudos. Una vez ahí, ingresa tu número de placa y el sistema generará la línea de captura ya con el descuento aplicado.