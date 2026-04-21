Lugar donde mataron a Edith Guadalupe: Hora y VIDEO cambia versión; esto hallaron

El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar conmocionó a la Ciudad de México (CDMX). Una joven de 21 años fue asesinada tras salir de su casa en Iztapalapa. Llegó a un edificio ubicado en Avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez y ahí desapareció, sin embargo, la hallaron muerta, pero el caso parece tener contradicciones tras la versión de las autoridades.

Fue vista por última vez el 15 de abril de 2026 tras salir de su casa en la colonia Magdalena Atlazolpa para dirigirse a una entrevista de trabajo en dicho edificio, lugar al que llegó en un mototaxi por aplicación, el cual la dejó en el destino y se fue, pero ella ya no regresó a casa.

¿72 horas de espera? La negligencia de la Fiscalía en la CDMX ya suma varias víctimas

Video de Edith Guadalupe confirma que entró a Revolución 829

La familia de la joven se movilizó y denunció la desaparición, pero la Fiscalía General de Justicia de la CDMX les dio la espalda debido a que después de emitirse la ficha de búsqueda para encontrarla se toparon con la corrupción, pues les pidieron dinero para agiliar el proceso.

Ante la inacción de las autoridares, sus familiares recabaron pruebas y la información la proporcionaron a la fiscalía, entre ellas, la ubicación de Edith Guadalupe, quien informó sus parientes dónde estaba y el último rastro era que sí entró a dicho edificio.

Tras saber esto, su familia protestó afuera del lugar y no los dejaron entrar, sin embargo, cuando se manifestaban el 17 de abril fueron informados que la joven estaba muerta dentro del edificio.

Un video de una cámara privada la grabó llegando en la motocicleta, bajar de ella y caminar hasta la puerta del domicilio al cual, de acuerdo con la grabación, entró a las 17:58 horas.

Justicia para Edith Guadalupe: un trágico final



Edith fue hallada sin vida en el edificio donde acudió a una supuesta cita de trabajo. Tras su desaparición, las cámaras de seguridad son clave para esclarecer los hechos en un inmueble que ya había sido inspeccionado.



Su caso… pic.twitter.com/J1gmcIhxhz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2026

Hora de entrada de Edith Guadalupe no coincide con video

La Fiscalía de la CDMX detuvo a Juan Jesús "N", vigilante del edificio donde entró la joven. La versión de la institución asegura que él es el presunto feminicida pues hay "elementos sólidos que lo vinculan directamente a los hechos", de acuerdo con Bertha Luján, titular de la dependencia.

"No se trata sólo de un dato, sino de un conjunto de pruebas que nos permitieron presentar ante el juez su probable participación", aseguró en conferencia de prensa.

No obstante, la hora de entrada de la joven no es la mism de la grabación con la que la institución dijo. De acuerdo con la fiscalía, Edith Guadalupe ingresó entre las 16:23 y las 17:44 horas.

Cronología de la Fiscalía de CDMX por caso Edith Guadalupe

Bertha Luján informó que el sistema de cámaras del edificio fue desconectado desde la caseta de vigilancia entre las 16:23 y las 17:44 horas del 15 de abril, "justamente en el periodo en el que la víctima ingresa y ocurre el hecho".

15 de abril de 2026



Edith salió de su domicilio con dirección al inmueble ubicado en Avenida Revolución 829 a las 16:16 horas



Ingresó al edificio a las 16:45 horas (según la Fiscalía de CDMX)



Las cámaras fueron desconectadas entre las 16:23 y 17:44

La fiscal comentó que "en esta ventana de tiempo" Edith fue privada de la vida, "lo cual es consistente con el lapso de fallecimiento probable a partir de los dictámenes periciales derivados de la necropsia".



Alrededor de las 23:00 horas, la familia acudió al inmueble y preguntó por Edith al vigilante, pero él negó que haya estado ahí.

16 de abril de 2026



A la 1:10 horas de la madrugada la familia acudió al Centro de Búsqueda de la CDMX a presentar su denuncia



La madre de Edith fue entrevistada posterior al levantamiento de la denuncia y se emitió la ficha de búsqueda a las 04:25 de la madrugada. La mamá informó que su hija estaba en Avenida Revolución 829



Ubicación de la joven no se incorporó en las instrucciones giradas a la Policía de Investigación, la cual cambió de turno a las 9:00 horas



A las 20:30 horas la Fiscalía pidió entrar ql edificio para revisar las cámaras, pero por indicaciones del guardia, se requería autorización de la administración, el acceso es otorgado y en la madrugada ingresan las autoridades.



Edith Guadalupe fue atacada en caseta de vigilancia y quisieron ocultarlo

La fiscalía informó el 17 de abril que la joven y el vigilante habrían tenido un altercado donde ella fue atacada con un desarmador dentro de la caseta de vigilancia.

Fue aquí donde se encontraron indicios de sangre en un tapanco, en una escalera y en la parte inferior, zonas que intentaron ser limpiadas, pero las manchas no se quitaron.

Bertha Luján informó que es probable que Edith Guadalupe haya sido atacada en el piso superior de la caseta de descanso y su cuerpo fue arrastrado o lanzado por la escalera interna de la caseta.

Pertenencias de Edith Guadalupe fueron encontradas

Juan Jesús "N" negó a la familia que la joven hubiera estado ahí y fue visto por el guardia del siguiente turno limpiando la caseta con cubetas y trapeadores, informó la fiscal.

Incluso dijo que una empleada de limpieza del edificio localizó una cartera perteneciente a Edith en el bote de basura del baño de la caseta a la que solo ella y los guardias tenían acceso.

Tras una inspección en el lugar se localizaron prendas y objetos personales de la víctima así como una camiseta de manga larga de hombre con sangre en un armario de productos de limpieza en el sótano.

Asimismo se localizó la bolsa de la víctima y un desarmador en un registro de drenaje.

A decir de la fiscal, la herramienta "es consistente con el tipo de lesiones que presenta la víctima". También se localizaron los celulares de Edith Guadalupe en los medidores de consumo de electricidad de la Torre B del edificio.

"Todo esto, se presume que se ocultó el 16 de abril en la madrugada, durante más cortes en el sistema de videovigilancia en tres intervalos específicos: entre la 1:00 y 1:10 horas de la madrugada, entre las 3:00 y 3:15 horas, y entre las 5:10 y 5:35 horas", detalló.

Revelan causa de muerte de Edith Guadalupe tras ser agredida

Juan Jesús "N" presentaba lesiones en la mano y rasguños en el abdomen al momento de su detención, dijo la fiscal.

La joven de 21 años reveló que la causa de muerte de Edith Guadalupe "N" fue por heridas punzocortantes en el tórax, compatibles con un objeto tipo desarmador.

