¿Chinches en el Metro CDMX? Videos en redes alertan por presuntos insectos

En las últimas horas, usuarios del Metro de la Ciudad de México han encendido las redes sociales con una serie de videos en los que aseguran haber detectado chinches en pasajeros dentro de las instalaciones del transporte colectivo.

Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de las autoridades, las imágenes han generado inquietud entre quienes diariamente utilizan este servicio.

Denuncian chinches en el Metro CDMX

Las publicaciones señalan que, en medio de la alta afluencia y los constantes retrasos, algunos usuarios han observado estos insectos sobre la ropa de otras personas. La denuncia se ha viralizado rápidamente, alimentando la percepción de un posible problema sanitario, aunque sin pruebas concluyentes de una infestación dentro de los vagones.

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Siguen las Denuncias de chinches en usuarios del Metro de Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX



Usuarios reportan la presencia de chinches en otras personas mientras la aglomeración en las Instalaciones del #MetroCDMX va en aumento por los constantes retrasos‼️⚠️ https://t.co/s09qlh2vFF pic.twitter.com/DbQGUkLKsa — Fan MetroViral (@MetroViralMx) April 20, 2026

Plaga de chinches apareció en 2023 en el Metro CDMX

La situación no es del todo nueva. En 2023, también circularon reportes similares sobre una supuesta plaga de chinches en el Metro CDMX. En aquel entonces, usuarios afirmaron haber visto los insectos en vagones de la Línea A, particularmente en zonas como el marco de las ventanas y los asientos.

Incluso hubo testimonios de personas que aseguraban haber sufrido picaduras semanas antes, lo que reforzó la sospecha de que estos parásitos podían estar presentes en el sistema de transporte. Sin embargo, al igual que ahora, la información se mantuvo en el terreno de lo no confirmado oficialmente.

¿De dónde podrían venir las chinches?

Especialistas señalan que las chinches no suelen aparecer de manera espontánea en espacios públicos, sino que son transportadas accidentalmente por las personas. Estos insectos, de apenas unos milímetros de tamaño, pueden adherirse a la ropa, mochilas o pertenencias, viajando fácilmente de un lugar a otro.

Es común encontrarlas en espacios cerrados como camas, colchones, muebles o incluso en grietas y estructuras como marcos de ventanas. Además, pueden sobrevivir largos periodos sin alimentarse, lo que facilita su propagación sin ser detectadas de inmediato.

Recomendaciones para evitar plagas de chinches

Hasta ahora, el Sistema de Transporte Colectivo no ha emitido un posicionamiento sobre los videos que circulan en redes. Mientras tanto, usuarios han comenzado a compartir recomendaciones para evitar llevar estos insectos a casa, como revisar la ropa al llegar, lavar prendas con agua caliente y mantener vigilancia en objetos personales.