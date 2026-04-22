Caos en el Centro Histórico: Manifestantes derriban vallas tras enfrentamiento en el Zócalo

La tarde de este martes 21 de abril de 2026 se tornó violenta en el primer cuadro de la capital cuando se registró un fuerte enfrentamiento en el Zócalo. Integrantes del ‘Movimiento Sin Techo’ protagonizaron una trifulca contra personal del Gobierno de la Ciudad de México, escalando el conflicto hasta el derribo de vallas metálicas que resguardaban la zona de audiencias.

¿Por qué inició la trifulca?

El conflicto estalló cerca de las 15:00 horas. Los manifestantes llegaron al Zócalo con la intención de participar en la audiencia ciudadana que se realiza cada martes. Sin embargo, la molestia creció rápidamente debido a lo que calificaron como una ‘falta de atención temprana’ por parte de los funcionarios.

Ante la negativa de una respuesta inmediata, el grupo decidió romper el cerco de seguridad. Fue en ese momento cuando se desató el enfrentamiento, donde los civiles lograron derribar las estructuras metálicas de protección para presionar la salida de un representante del gobierno capitalino.

Tensión en el Zócalo 🚨



Manifestantes sin vivienda se concentran en el Zócalo de la CDMX desde las 3 pm; denuncian que no han sido atendidos.



Se registra confrontación en la zona.



Vía: @jpcastorena pic.twitter.com/Twrsr6SFsH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

La respuesta de las autoridades

La situación obligó al despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes llegaron para controlar la emergencia y evitar que el grupo ingresara a zonas restringidas. Tras varios minutos de tensión y empujones, se logró establecer un canal de comunicación para dispersar la protesta.

Cabe destacar que este enfrentamiento terminó con una promesa de diálogo: los manifestantes aceptaron retirarse del Zócalo tras pactar una nueva audiencia para los próximos días, donde se espera que sus peticiones de vivienda sean finalmente escuchadas por las autoridades competentes.

🔴 #ÚLTIMAHORA⁰

Se registró una riña en el Zócalo de la #CDMX entre solicitantes de vivienda y personal del gobierno capitalino.

Tras horas de espera sin respuesta, la inconformidad creció y derivó en el enfrentamiento



📹 @jpcastorena pic.twitter.com/BLZRGiL40I — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 22, 2026

Estado actual del Zócalo hoy 21 de abril

Actualmente, la situación vuelve a la normalidad en el Zócalo, aunque se mantiene una guardia preventiva de la SSC. Si piensas transitar por el Centro Histórico, toma tus precauciones, pues aunque la vialidad fluye, el ambiente sigue tenso tras el enfrentamiento.

El acceso peatonal a la Plaza de la Constitución se ha restablecido parcialmente, pero las autoridades recomiendan evitar las inmediaciones de los edificios gubernamentales si se observan nuevas aglomeraciones. Los servicios de transporte cercano, como el Metro Zócalo-Tenochtitlán, operan de manera habitual hasta este momento.