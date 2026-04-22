Rescatan a perrita y descubren más lomitos muertos en Tlalpan

Un predio en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX), fue el escenario de un misterio y tal vez maltrato animal luego del hallazgo de los restos de perros sin vida, aunque solo lograron salvar a uno.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer este martes 21 de abril de 2026 que el rescate y hallazgo se llevó a cabo después de recibirse una denuncia ciudadana , hecho que alertó a los oficiales de la Brigada de Vigilancia Animal.

Olor revela bolsas con restos en predio en Tlalpan

En la denuncia se informó que dentro de una vivienda localizada en la calle Piedra Larga y su esquina con Ayocatitla, en el Pueblo de San Miguel Topilejo, emanaba un olor fétido.

Al llegar, los policías observaron la puerta abierta del sitio, además de un perro encerrado en una jaula metálica y confirmaron el olor fétido.

Debido a la escena, solicitaron la presencia de los oficiales especializados de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y dieron parte a las autoridades ministeriales.

Rescatan a perro en predio en Tlalpan tras hallazgo de restos

Tras ver la escena, los policías resguardaron al perrito, le ofrecieron agua y comida y realizaron una inspección del terreno donde hallaron otras jaulas metálicas, ocho bolsas de plástico y restos óseos de por lo menos cinco perros.

Posteriormente, los oficiales de la BVA trasladaron a sus instalaciones ubicadas en la alcaldía Xochimilco al perrito rescatado cuyos médicos veterinarios revisaron e informaron que se trata de una hembra, adulta, de talla mediana que presenta desnutrición severa y deshidratacion.

Al sitio acudió personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos ambientales en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), para el resguardo del predio, los peritajes correspondientes y el inicio de la carpeta de investigación de los hechos.

