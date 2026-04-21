¿Qué es un “copycat”? La peligrosa tendencia que alerta a las autoridades y se relaciona con el ataque en Teotihuacán

Este martes 21 de abril, el Gabinete de Seguridad Federal le puso nombre al agresor que realizó el ataque en las pirámides de Teotihuacán: Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, no solo es el autor de este terrible hecho, es un "copycat".

La investigación reveló que el hecho en Teotihuacán fue planeado para encajar en una terrible masacre en una preparatoria de Colorado, Estados Unidos.

Nuevos y reveladores detalles sobre la tragedia en la zona arqueológica de Teotihuacán.



El Gobierno de México reveló que el agresor planeó el ataque desde hoteles cercanos y llegó en taxi por aplicación.



Entre sus pertenencias hallaron manuscritos sobre la masacre de Columbine.… pic.twitter.com/oNkMwhT4vE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 21, 2026

¿Qué es un "Copycat" y de dónde salió el término?

El término "copycat" se traduce literalmente como "gato imitador" y se usa en criminología para describir a personas que replican los métodos, la vestimenta o la fecha de un crimen famoso. El concepto se popularizó a principios del siglo XX, cuando la escritora Constance Cary se refirió a la palabra en sus novelas (pero no refiriéndose al término de criminología); aunque hay muchas referencias de este término durante siglo XIX también, fue la película de 1995 protagonizada por Sigourney Weaver, que puso en una pantalla la cultura popular del asesino que imita a otro u otros.

Jasso Ramírez hizo exactamente eso: eligió el 20 de abril, el mismo día de la matanza de Columbine, para ejecutar su plan.

¿Qué encontraron en las pertenencias del agresor de Teotihuacán?

En la mochila del agresor, no había solo un INE y un teléfono viejo; había manuscritos e imágenes de los perpetradores de la masacre de abril de 1999.

Entre las cosas de Jasso, había notas que mencionaban que estaba recibiendo órdenes de una entidad de otro planeta. Esta mezcla de fanatismo por crímenes reales y delirios psicopáticos lo convirtió en una bomba de tiempo.

Columbine 1999: El caso que se relaciona con el ataque en Teotihuacán

Jasso utilizaba una camisa de cuadros azul, idéntica a la que usó Eric Harris durante el tiroteo en la preparatoria de Columbine.

La masacre de 1999, donde dos estudiantes mataron a 13 personas antes de quitarse la vida, se convirtió en un "modelo" para mentes inestables.

Jasso no solo conocía la historia, sino que buscó "honrarla" sistemáticamente, eligiendo el terreno de Teotihuacán.

#EnLaMañanera | El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, @oharfuch, informó que se fortalecerán las estrategias de vigilancia en las zonas arqueológicas y turísticas del país.https://t.co/BlEuGGTtH7 pic.twitter.com/8trOQqIIvH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 21, 2026

¿Agresor de Teotihuacán actuó solo?

A diferencia de los ataques que suelen involucrar a grupos, Julio César actuó solo. El fiscal José Luis Sánchez destacó que el sujeto preparó el escenario con antelación, estudiando el flujo de turistas y los puntos ciegos.

Este caso también pon en evidencia la falta de seguridad que hay en este tipo de lugares turísticos y, después de la tragedia, el gobierno decidió poner más medidas.