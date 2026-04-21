Tragedia afuera del Hospital La Raza por hombre hallado muerto

Una caso de violencia se registró la tarde de este martes 21 de abril de 2026 pues un hombre fue localizado sin vida frente al Hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la alcaldía Azcapotzalco.

El cuerpo se encontraba al costado de las vías en la avenida Antonio Valeriano, en la colonia Magdalena de las Salinas, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad y servicios de emergencia en la zona, así como peritos de las Fiscalía General de Justicia.

Hombre muerto afuera del Hospital La Raza fue apuñalado

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía de Investigación (PDI), la víctima es un hombre de entre 40 y 45 años de edad aproximadamente, quien presentaba dos lesiones provocadas por arma blanca.

Las heridas se localizaban en el lado derecho del cuerpo: una a la altura del pecho y otra en la espalda. Los hechos ocurrieron muy cerca de una de las entradas principales de uno de los hospitales de renombre en México, sitio al que llegó el equipo de Azteca Noticias para documentar lo que había ocurrido.

Buscan a quién mató a hombre en zona del Hospital La Raza

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordonada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras que algunas personas observaban de lejos la situación.

El punto se resguardó para la realización de las diligencias correspondientes por parte de personal forense de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Se informó que el hombre portaba un casco de motocicleta al momento de ser encontrado, pero hasta ahora no hay personas detenidas y se desonoce la identidad de la víctima.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil de la agresión y dar con la o las personas responsables de este homicidio.