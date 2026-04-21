¿Quién contrató al vigilante? Fiscalía de la CDMX da conferencia sobre feminicidio de Edith Guadalupe y responde

¡No deja de surgir dudas e irregularidades! El feminicidio de Edith Guadalupe ha dejado de ser solo una tragedia para convertirse en el espejo de una institución que no supo reaccionar a tiempo.

La Fiscalía de la CDMX se ha exhibido más con la reciente rueda de prensa brindada el 20 de abril.

Crecen las críticas a la Fiscalía CDMX 🚨



A un año de gestión, cuestionan a @BerthaAlcalde por la falta de resultados y fallas en la evaluación de su personal.



La funcionaria admite que la transformación “es profunda”, pero evita dar plazos concretos. La exigencia sigue:… pic.twitter.com/zDfJXK4FtU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 21, 2026

¿Quién contrató a Juan Jesús "N", presunto feminicida de Edith Guadalupe? La duda sobre el vigilante

Una de las preguntas clave sigue sin respuesta clara: ¿cómo llegó el presunto feminicida a trabajar en el edificio de Avenida Revolución? A tres días del crimen, Luis Eduardo Poletti, titular de la Fiscalía de Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE), admitió que, apesar de la presión y que ya pasaron algunos días del descubrimiento del crimen, aún no saben si el vigilante fue contratado directamente por la administración o si pertenecía a una empresa de seguridad privada.

La falta de control, capacidades y ganas de trabajar por parte de las autoridades hace que las dudas resalten aún más en este terrible caso.

Trabajador de la Fiscalía que pidió dinero a la familia de Edith Guadalupe expuesto: ¿Quién es?

La familia de Edith ha señalado directamente a Luis Eduardo Poletti por conductas indignantes. Según sus testimonios, el funcionario les pidió esperar 72 horas para iniciar la búsqueda, bajo el viejo y desacreditado argumento de que "se pudo ausentar por voluntad propia".

Pero la denuncia va más allá: aseguran que les exigió dinero para agilizar los trámites y condicionó el acceso a los videos del C5.

Tres funcionarios fuera por perder horas en investigar el caso de Edith Guadalupe

Tras la presión social, la fiscal Bertha Alcalde confirmó la remoción de tres servidores públicos: un Ministerio Público y dos Policías de Investigación (PDI). Estos sujetos son acusados de perder al menos 15 horas valiosas de acción.

Uno de los policías fue suspendido no solo por no visitar el domicilio donde Edith fue vista por última vez, sino por presuntos actos de corrupción. Estas fallas permitieron que el tiempo corriera a favor del agresor y en contra de la vida de la joven.

¿Caso de trata de personas en edificio donde fue el feminicidio de Edith Guadalupe?

El abogado captado en video acosando a otra mujer en el mismo elevador ya declaró, y aunque negó estar en el lugar durante el feminicidio, su presencia destapó algo mayor.

La Fiscalía abrió una línea de investigación por trata de personas, pues testigos afirman que el inmueble era frecuentado por mujeres jóvenes bajo engaños de ofertas laborales para encontrarse con hombres adultos.

Familiares de Edith Guadalupe acusan a Luis Eduardo Poletti, de la @FiscaliaCDMX, de pedir dinero para avanzar el caso y retrasar la búsqueda con el argumento de esperar 72 horas.



También señalan que se condicionó el acceso a pruebas clave. A pesar de las acusaciones, sigue en… pic.twitter.com/DxQIRmNC29 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 21, 2026

Un año de gestión de Bertha Alcalde y "respuestas complicadas"

Cuestionada sobre la falta de resultados a 12 meses de su llegada, Bertha Alcalde reconoció que la transformación de la Fiscalía es un proceso lento y "profundo". Ante la evidencia de que las evaluaciones internas fallaron en el caso Edith, la funcionaria se limitó a comprometerse a "evitar que estas cosas pasen".

Sin embargo, para la familia de la joven, las disculpas no bastarían; mientras los señalados de pedir dinero siguen en sus puestos, el vacío que dejó Edith sigue doliendo.