¿Pediste un préstamo en línea? Así podrías haber dado acceso a tus contactos y fotos por la aplicación

El riesgo de caer en manos de defraudadores conocidos como "montadeudas" ha crecido exponencialmente en México. Por este motivo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) y la Policía de Investigación (PDI) han reforzado las alertas sobre cómo operan estas aplicaciones de préstamos para vulnerar tu privacidad.

Al instalar y utilizar una aplicación móvil para solicitar un crédito, el sistema suele pedirte permisos de seguridad que parecen rutinarios, pero que en realidad otorgan acceso total a tu vida digital. Si te rehúsas a pagar o los intereses se vuelven impagables, esta información puede ser utilizada de forma negativa para acosarte o extorsionarte.

Apps para préstamos digitales: ¿A qué información acceden estas aplicaciones?

Al aceptar los términos y condiciones sin revisar, permites que los administradores de la app accedan a:



Contactos: Tu agenda completa para llamar a familiares y amigos.

Tu agenda completa para llamar a familiares y amigos. Ubicación: Rastreo en tiempo real de tus movimientos.

Rastreo en tiempo real de tus movimientos. Galería multimedia: Acceso a tus fotografías y videos personales.

Acceso a tus fotografías y videos personales. Documentos: Archivos almacenados en la memoria de tu dispositivo.

Señales de alerta: Cómo identificar un crédito falso o de riesgo

La Policía de Investigación señala que los créditos "exprés" suelen atraer a las víctimas mediante promesas que las entidades financieras reguladas no pueden cumplir. Si notas estas características, desconfía de inmediato:



Sin comprobación de ingresos: Te ofrecen dinero sin pedirte recibos de nómina o estados de cuenta.

Te ofrecen dinero sin pedirte recibos de nómina o estados de cuenta. Grandes sumas inmediatas: Ofertas de dinero excesivas para un trámite tan simple.

Ofertas de dinero excesivas para un trámite tan simple. No consultan Buró de Crédito: No les interesa tu historial crediticio.

No les interesa tu historial crediticio. Solicitan datos excesivos: Piden números de tarjeta de crédito, débito o el código de seguridad (CVV) desde el primer contacto.

Recomendación oficial: Antes de operar con cualquier entidad, consulta el sitio oficial de la CONDUSEF (SIPRES) para verificar si la institución financiera está debidamente registrada.

La #PDI cuenta con la Unidad de Inteligencia Cibernética, si requieres orientación, comunícate al (55) 52426489 o escríbenos a cibernéticapdi@fgjcdmx.gob.mx



No olvides denunciar #PolicíaCibernéticaPDI pic.twitter.com/EEOhkDuUQ8 — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) April 20, 2026

¿Fuiste víctima de un delito cibernético? Así puedes denunciar

Si ya otorgaste estos permisos y estás siendo víctima de amenazas o mal uso de tu información, la Unidad de Inteligencia Cibernética de la PDI cuenta con protocolos específicos para apoyarte. Esta unidad se encarga de:



Orientación: Te guían paso a paso sobre cómo presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Resguardo de evidencia: Aseguran la evidencia digital para que sea integrada correctamente a la Carpeta de Investigación. Cadena de custodia: Verifican la trazabilidad del indicio digital para que tenga validez legal en un juicio. Investigación: Coadyuvan con el Agente del Ministerio Público para establecer líneas de investigación tecnológicas.

Si necesitas ayuda inmediata o deseas denunciar un caso, utiliza los canales oficiales:

