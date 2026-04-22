Localizan sin vida a menor ahora en edificio en Iztapalapa, CDMX

Luego del caso de la joven de 21 años, Edith Guadalupe, encontrada sin vida en un edificio en la Ciudad de México (CDMX), este martes se registró una nueva tragedia tras el hallazgo de una menor de apenas 16 años de edad muerta en un edificio en la alcaldía Iztapalapa.

Hace cuatro días se confirmó que la mujer de 21 años fue encontrada sin vida tras entrar a un edificio en la alcaldía Benito Juárez al acudir a una cita de trabajo en Avenida Revolución 829, hechos por los cuales el vigilante del lugar, Juan Jesús "N", fue detenido como presunto feminicida.

Caso Edith Guadalupe destapa corrupción en Fiscalía CDMX: ¿qué ocurrió realmente en el edificio?

¿Qué pasó en Iztapalapa hoy? Esto se sabe de menor hallada muerta

En esta ocasión una joven fue hallada sin vida en un departamento del Edificio A9, ubicado en la privada Gavilán, colonia San Miguel, en Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de aproximadamente 16 años de edad, vivía sola y fue encontrada en el interior del baño.

Vecinos pidieron ayuda tras sospechar que algó pasó

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de la menor, quien de igual manera no ha sido identificada, pero las investigaciones precisarán lo qué pasó.

Vecinos de la zona llamaron a los servicios de emergencia debido a que del departamento emanaban olores fétidos y creyeron que algo había pasado dentro.

Bomberos de la CDMX acudieron al lugar y tras ingresar al inmueble confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida.

El caso ya está en manos de la Fiscalía General de Justicia, quien iniciará la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y saber la causa de muerte de la menor.

Este hallazgo se da luego de que el 15 de abril también fue encontrada un mujer sin vida al interior de un departamento en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.

Policias y servicios periciales arribaron hastae el lugar para realizar las primeras investigaciones y el levantamiento del cuerpo, así como para determinar la causa del fallecimiento.

Madre e hija desaparecidas desde 2025 fueron halladas sin vida

En marzo de este año fueron encontradas un mamá y su hija sin vida, ambas reportadas como desaparecidas desde 2025, dentro de una unidad habitacional ubicada en la avenida Real de San Martín, en la colonia Santa Bárbara, en Azcapotzalco.

Vecinos reportaran olores fétidos provenientes de uno de los departamentos, por lo que llamaron a los servicios de emergencia, los cuales ingresaron al departamento 404 y confirmaron que había dos mujeres sin vida, una de ellas menor de edad. En el lugar también fue encontrada muerta la mascota que habitaba con ellas.

Las mujeres eran Natalie, de 41 años, y su hija Ariana, de apenas 5. Ambas reportadas como desaparecidas desde el 17 de noviembre de 2025.

