¡Ojo, usuarios! El Metro CDMX amanece con las siguientes estaciones cerradas EN VIVO
¿Tu ruta está en riesgo? El Metro CDMX reporta cierres y cambios drásticos hoy. Entérate de lo que está pasando en tiempo real y evita sorpresas aquí.
El Metro CDMX presenta cambios operativos de último minuto que podrían arruinar tu trayecto hoy. Si necesitas conocer el avance de trenes en tiempo real, consulta aquí los reportes actuales, ya que se han confirmado cierres estratégicos por mantenimiento que afectan la movilidad en puntos clave.
No te arriesgues a quedar varado; consulta aquí las estaciones cerradas hoy y anticipa cualquier contratiempo en la red.
¿Buscas vías alternas por cierres en el Metro o quieres saber el avance de trenes en vivo?
La situación es incierta y la información cambia minuto a minuto. Mantente atento a nuestra actualización del Metro CDMX hoy para recibir alertas sobre suspensiones de servicio y avisos oficiales antes que nadie. En esta nota encontrarás todo lo necesario para navegar el caos vial y encontrar la mejor ruta de escape.
¡Ojo, usuarios! El Metro CDMX amanece con las siguientes estaciones cerradas EN VIVO
Tres líneas del Metro con ALTA afluencia
El Metro CDMX informa que el flujo de pasajeros es crítico en las Líneas 2, 3, 12 y B. Debido a esta alta demanda, los tiempos de espera para abordar y el avance de los trenes son más lentos de lo habitual.
Se reporta afluencia máxima, lo que complica el acceso a los andenes.
Personal del sistema ya trabaja en terminales y estaciones clave para intentar agilizar el paso de las unidades.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 21, 2026
Se registra afluencia alta en las Líneas 2, 3, 12 y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.
Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
Te recomendamos anticipar tu… pic.twitter.com/KQkidPL19W
Estaciones del metro CDMX, cerradas hoy
El Sistema de Transporte Colectivo Metro informa que, debido a labores de mantenimiento y rehabilitación, las estaciones Auditorio (Línea 7) y San Antonio Abad (Línea 2) no están brindando servicio.
Puntos clave a considerar:
Sin paradas: Los trenes no realizarán ascenso ni descenso de pasajeros en estas estaciones.
Duración: El cierre es indefinido y se mantendrá hasta que concluyan los trabajos.
Zócalo/Tenochtitlan: (Basado en el inicio del texto cortado) Se recomienda verificar el estado de la estación Zócalo/Tenochtitlan, ya que suele verse afectada por eventos o logística en la zona centro.
Recomendación: Planea tu ruta con anticipación y utiliza vías alternas como el Metrobús o líneas de trolebús cercanas para evitar retrasos en tus traslados
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 21, 2026
Recuerda que las estaciones Auditorio de la Línea 7 y San Antonio Abad de la Línea 2, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2,… pic.twitter.com/0fBRQlF9ZJ