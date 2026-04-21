¡Ojo, usuarios! El Metro CDMX amanece con las siguientes estaciones cerradas EN VIVO

El Metro CDMX presenta cambios operativos de último minuto que podrían arruinar tu trayecto hoy. Si necesitas conocer el avance de trenes en tiempo real, consulta aquí los reportes actuales, ya que se han confirmado cierres estratégicos por mantenimiento que afectan la movilidad en puntos clave.

No te arriesgues a quedar varado; consulta aquí las estaciones cerradas hoy y anticipa cualquier contratiempo en la red.

¿Buscas vías alternas por cierres en el Metro o quieres saber el avance de trenes en vivo?

La situación es incierta y la información cambia minuto a minuto. Mantente atento a nuestra actualización del Metro CDMX hoy para recibir alertas sobre suspensiones de servicio y avisos oficiales antes que nadie. En esta nota encontrarás todo lo necesario para navegar el caos vial y encontrar la mejor ruta de escape.