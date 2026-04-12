Camión se queda sin frenos y provoca fuerte accidente en Valle de Bravo

La tarde se quebró en el Barrio de Guadalupe, en Valle de Bravo, cuando un camión de pasajeros perdió el control, ¿qué se sabe sobre el incidente este domingo?

Falla en frenos desata accidente en Valle de Bravo

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad habría presentado una falla en el sistema de frenos justo mientras descendía por una de las calles de la zona. Sin capacidad de detenerse, el conductor no logró controlar el vehículo, que terminó impactando a varios automóviles a su paso.

El golpe fue tan aparatoso como repentino. Testigos relatan que el camión avanzó sin freno, generando pánico entre peatones y automovilistas que apenas tuvieron segundos para reaccionar. Algunos vehículos quedaron con severos daños tras el impacto, evidenciando la fuerza del choque.

Sin víctimas mortales, pero con varios lesionados

Tras el incidente, la respuesta de los cuerpos de emergencia no se hizo esperar. Elementos de Protección Civil y de la Policía del Estado de México arribaron rápidamente al lugar para atender a los pasajeros y asegurar el perímetro.

La presidenta municipal, Michelle Núñez, confirmó que no se reportan pérdidas humanas, lo que representa un alivio dentro de la magnitud del accidente. Sin embargo, varias personas resultaron lesionadas. Algunas fueron atendidas en el sitio, mientras que otras requirieron traslado a hospitales cercanos para una valoración más detallada.

El ambiente en la zona se mantuvo tenso durante varios minutos, mientras paramédicos realizaban maniobras de atención y vecinos observaban con preocupación el despliegue de unidades de emergencia.

Accidente provoca cierres viales en Valle de Bravo

Las labores de auxilio y el retiro de los vehículos involucrados obligaron a cerrar temporalmente la circulación en la zona, generando afectaciones importantes para quienes transitaban por el área.

Autoridades locales pidieron a los automovilistas tomar vías alternas y extremar precauciones, ya que el operativo continúa activo. La prioridad, señalaron, es garantizar la seguridad tanto de los lesionados como del personal que trabaja en el sitio.

Asimismo, se hizo un llamado a la población para mantenerse atenta a las indicaciones oficiales y evitar acercarse innecesariamente al área del accidente.

¿Qué se sabe sobre el accidente de camión en Valle de Bravo?

Aunque la falla en los frenos es la principal hipótesis, serán las autoridades correspondientes quienes determinen con precisión las causas del accidente. En las próximas horas se espera un informe más detallado que permita esclarecer lo ocurrido.