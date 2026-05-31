Localizan a Merari tras casi 10 años desaparecida en Morelos: tenía 15 cuando la vieron por última vez

La vieron por última vez hace nueve años, cuando era una menor de edad. Su familia la reportó como desaparecida en el estado de Morelos, pero la esperanza nunca se fue y este año Merari Olea Varela fue localizada con vida.

Miles de familias en México aún siguen buscando a un ser querido, de quienes saben poco o nada, pero cada pista les hace no dejar de buscarlos, a veces, por cuenta propia ante la falta de ayuda de las autoridades.

Merari tenía 15 años cuando desapareció en Morelos

Merari Olea Varela fue vista por última vez el 24 de junio de 2017, de acuerdo con la ficha de búsqueda de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

Se sabe que vestía un pantalón de mezclilla color azul y unos tenis color café. El registro con el que se cuenta es que los hechos ocurrieron en el municipio de Cuautla, Morelos, y tenía solo 15 años de edad cuando desapareció.

Fiscalía de Morelos confirma que Merari fue localizada

La Fiscalía de Morelos confirmó a través de sus redes sociales que Merari, ahora ya mayor de edad, fue encontrada con vida.

No obstante, no se conocen más detalles del lugar donde fue encontrada ni las circusntancias de su localización. Por ahora, no se ha indicado alguna versión que indique que su desaparición esté implicada con algún delito.

Buscan a Michelle Itzayana, estudiante desaparecida en Morelos

Aunque en este mismo estado aún sigue la búasqueda de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años, quien estudia en el Sistema Universitario de Educación Mixta (SUEM) de la de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La menor es hija de Yessica Calderón Segura, profesora de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI). Michelle Itzayana fue vista por última vez en el municipio de Yautepec el 24 de mayo de 2026.

La Fiscalía de Morelos informó que este sábado 30 de mayo llevó a cabo una jornada de búsqueda para encontrarla, sin embargo, aún no hay más información de ella y su paradero se desconoce, en tanto, e operativo de búsqueda se ha extendido a nivel regional, incluyendo rastro de indicios también en el municipio de Jiutepec y otras zonas vecinas.