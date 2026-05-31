Intentaron huir con más de un millón de pesos, pero los atraparon en plena carretera México-Pachuca

Un robo millonario a cuentahabiente en Pachuca terminó con la detención de dos presuntos responsables y la recuperación de más de un millón de pesos, tras un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) en la México-Pachuca.

Querían huir a la CDMX con más de 1 millón de pesos

De acuerdo con las autoridades, la víctima había realizado retiros en sucursales bancarias de una plaza comercial.

Minutos después, mientras se encontraba en el estacionamiento, fue interceptada por dos hombres que la despojaron de una bolsa con el dinero.

Tras el reporte al 9-1-1, el sistema de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) permitió ubicar a los sospechosos, quienes escaparon a bordo de un vehículo tipo Vento color gris.

Con estos datos, autoridades desplegaron un operativo en distintos puntos de la Zona Metropolitana para impedir su fuga.

El seguimiento reveló que los individuos descendieron cerca de la Central de Autobuses de Pachuca y continuaron a pie.

Uno de ellos abordó un autobús con destino a la Ciudad de México (CDMX); sin embargo, fue interceptado sobre la carretera México-Pachuca, a la altura de San Antonio, donde fue detenido en posesión del dinero robado.

De manera simultánea, el segundo implicado fue asegurado mientras conducía el vehículo en el que habrían huido.

Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación legal.

Conductor viaja de Edomex a CDMX y policías lo asaltan

El pasado 2 de abril, un conductor que salió del Estado de México (Edomex) fue víctima de un robo presuntamente por parte de tres policías de la CDMX, quienes le robaron más de 3 millones de pesos en efectivo.

El caso fue reportado ante las autoridades y oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por parte del conductor, por lo que detuvieron a los policías presuntamente implicados en el robo.

Policías de las Subsecretarías de Operación Policial y de Control de Tránsito, en coordinación con personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC fueron los encargados de la detención de los tres oficiales involucrados en el presunto robo.