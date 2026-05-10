Más de 20 heridos tras aparatoso accidente entre autobús de pasajeros y tráiler en Ciudad Valles, San Luis Potosí

Un fuerte accidente vehicular entre un autobús de pasajeros y un tráiler de doble remolque movilizó a cuerpos de emergencia y rescate la mañana de este domingo 10 de mayo en Ciudad Valles, San Luis Potosí; el choque dejó cerca de 20 personas lesionadas , entre ellas varias con heridas de gravedad, luego de que ambas unidades se impactaran sobre la carretera Valles–Naranjo.

¿Cómo ocurrió el accidente entre el autobús de pasajeros y el tráiler en la carretera Valles-Naranjo?

El encontronazo ocurrió minutos antes de las 11:00 horas en el kilómetro 2 de la vía estatal, cerca del entronque con la carretera libre Valles–Rioverde; de acuerdo con los primeros reportes recabados en la zona, el tráiler circulaba con dirección hacia Ciudad Valles cuando presuntamente invadió el carril contrario en una curva y terminó impactándose contra el autobús de pasajeros de la línea Transportes Vencedor, que viajaba rumbo al municipio de El Naranjo.

Tras el choque, varios pasajeros quedaron atrapados entre los asientos y la estructura dañada de la unidad , por lo que paramédicos y brigadistas realizaron maniobras de rescate en medio de una escena de caos sobre la carretera; algunos de los heridos presentaban lesiones severas y al menos tres fueron reportados en estado delicado debido a fracturas y amputaciones.

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja Mexicana Delegación Ciudad Valles, Comisión Nacional de Emergencias, Protección Civil Municipal, Bomberos y agentes de la Guardia Civil Estatal División Carreteras, quienes trabajaron durante varios minutos para liberar a los pasajeros y trasladarlos a distintos hospitales de la región.

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#SLP | Cuerpos de auxilio atienden a heridos del accidente en la carretera Valles-Naranjo, luego de que un autobús de pasajeros chocara contra un tráiler.

Extraoficialmente se contabilizan dos personas con estado de salud grave, una de ellas, el chofer de la unidad de pasajeros. pic.twitter.com/Fv0lU4h0rZ — Código San Luis (@codigosanluisi) May 10, 2026

Accidente deja lesionados graves tras choque de autobús de pasajeros contra tráiler en Ciudad Valles

Entre las personas que viajaban en el autobús se encontraban turistas procedentes de la Ciudad de México, además de habitantes de municipios de la Huasteca Potosina; hasta el momento no se han revelado identidades oficiales de las víctimas.

La emergencia también evidenció las complicaciones que enfrentan los rescatistas durante este tipo de accidentes; personal de Cruz Roja informó que su equipo hidráulico especializado para liberar personas prensadas quedó fuera de operación tras un servicio previo, lo que limitó parte de las maniobras realizadas en esta nueva tragedia carretera.

Mientras las unidades eran retiradas de la zona, autoridades estatales mantuvieron acordonado el tramo para permitir las labores de auxilio y el levantamiento de indicios; el conductor del tráiler quedó bajo resguardo y sería presentado ante la Fiscalía General del Estado, dependencia que abrió una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente entre el autobús de pasajeros y el tráiler.