“¡Es camarón!”: Captan rapiña tras volcadura de camión en carretera de Escuinapa, Sinaloa

Lo que comenzó como un accidente carretero en Sinaloa terminó convertido en una escena de caos y rapiña en el sur del estado; esto luego de que un tráiler protagonizara un percance cerca de la comunidad de Palmillas, en el municipio de Escuinapa, y en cuestión de minutos decenas de personas comenzaron a saquear la mercancía de la pesada unidad.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo varios habitantes llegaron hasta el tráiler accidentado, abrieron las puertas traseras y comenzaron a bajar cajas sin importar el estado del conductor o las condiciones de seguridad en la zona. Entre los presentes se escuchaban gritos y dudas sobre el contenido de la carga. “No saben lo que es”, decían algunos, mientras otros aseguraban que se trataba de camarón, uno de los productos más comercializados en esa región del estado.

¿Qué pasó en el accidente del tráiler sobre la carretera de Escuinapa?

El accidente del tráiler ocurrió sobre una carretera cercana a Palmillas, comunidad ubicada al sur de Sinaloa. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas del percance ni el estado de salud del operador de la unidad.

Sin embargo, las imágenes compartidas en las redes sociales muestran cómo la situación rápidamente salió de control. Personas de distintas edades participaron en el saqueo, cargando cajas y retirándose del lugar antes de la llegada de las autoridades. La escena generó indignación en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron la falta de vigilancia y la rapidez con la que ocurrió la rapiña.

¿Qué transportaba el camión accidentado en Escuinapa?

Aunque inicialmente existía confusión entre los presentes, testigos señalaron que el cargamento presuntamente contenía camarones, producto altamente valorado en la región.

Cabe señalar que Sinaloa es uno de los principales productores pesqueros de México, especialmente de camarón, por lo que este tipo de mercancía suele tener un valor económico importante. Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente el contenido exacto del tráiler ni el monto de las pérdidas ocasionadas por el saqueo.

Ausencia de autoridades genera críticas en Sinaloa

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la aparente ausencia de cuerpos de seguridad durante los primeros minutos posteriores al accidente. De acuerdo con los testimonios y videos difundidos, no había presencia policial mientras ocurría la rapiña. Fue hasta más tarde cuando comenzaron a arribar elementos de seguridad y apoyo carretero.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el problema de los saqueos tras accidentes en carreteras de México, una práctica que se ha repetido en distintos estados del país y que suele viralizarse rápidamente en redes sociales. Mientras las imágenes continúan circulando, la pregunta queda abierta: ¿por qué este tipo de escenas se repiten cada vez con más frecuencia en las carreteras de México?