Todo por una silla rota: Se desata campal en playa de Acapulco, Guerrero, entre trabajadores y turistas

Este sábado 9 de mayo, un día antes de la celebración de las madres, una playa de Acapulco, Guerrero, registró una terrible campal que opacó la buena cifra para la economía local, pues hubo mucha ocupacón hotelera.

En la famosa playa Papagayo, una pelea desató gritos y golpes en una riña que se volvió viral en redes sociales.

#acapulco | Riña en playa papagayo entre turistas, guardia nacional en el lugar tratando se separarlos. pic.twitter.com/9MEcWTP1iA — El trébol (@Trebol_Gro) May 10, 2026

¿Por qué se desató la pelea campal en playa de Acapulco?

Según el relato de quienes presenciaron el pleito, el conflicto estalló cuando un grupo de turistas rompió una silla perteneciente a los prestadores de servicios. Al momento de cobrar el daño, los visitantes se negaron rotundamente a pagar, lo que encendió los ánimos de los trabajadores de la playa.

Antes que resolver el problema acordando remuneración económica, los turistas y trabajadores decidieron pelearse.

Pelea en Acapulco fue frente a familias y niños

Lo más delicado del asunto fue que el enfrentamiento ocurrió en plena tarde, con la playa llena de mujeres y niños que celebraban la víspera del 10 de mayo. A los involucrados no les importó el entorno familiar y se agarraron a golpes durante varios minutos.

Los testigos grabaron cómo sucedió la pelea, mientras otros intentaban alejarse de la zona para evitar salir lastimados.

Elementos de la Guardia Nacional separan campal en playa de Acapulco

Elementos de la Guardia Nacional llegaron al sitio para tratar de separar a la trifulca. Sin embargo, su presencia no fue suficiente para calmar los ánimos de inmediato, ya que los golpes continuaron por un momento.

Al final, los agentes lograron mediar la situación, pero esto generó el enojo de los prestadores de servicios, quienes empezaron a grabar a los uniformados acusándolos de no ayudarlos y de supuestamente "solapar" a los turistas agresores.

¿A qué acuerdo llegaron tras la pelea?

Los turistas aceptaron finalmente pagar la silla dañada a cambio de que no se procediera legalmente contra ellos. Gracias a este pago, los ánimos se enfriaron y la Guardia Nacional permitió que los involucrados se retiraran, por lo que el saldo quedó en "blanco" en cuanto a detenciones.

Acapulco en la víspera del 10 de mayo

Este incidente ocurre en un momento clave para Acapulco, que busca recuperarse económiciamente y turísticamente. Con la celebración del Día de las Madres, el flujo de visitantes es constante.

Aunque la riña terminó sin heridos de gravedad, el evento dejó un mal sabor de boca a los visitantes que presenciaron todo.